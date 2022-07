Tadej Pogačar je zmagal še za svojo Urško

V nadaljevanju preberite:

Karavana Toura se je na La Planche des Belles Filles vrnila prvič, odkar je na tem klancu v Vogezih 19. septembra 2020 padla odločitev o rumeni majici. Z izjemno zmago jo je tedaj na račun Primoža Rogliča osvojil Tadej Pogačar, ki je včeraj ponovil vajo. Po 6. je dobil še 7. etapo 109. dirke po Franciji in se utrdil v skupnem vodstvu. Slovenski navijači so sicer skoraj dobili to, kar so si najbolj želeli, še en dvoboj slovenskih asov, med katera pa se je tokrat vrinil Jonas Vingegaard.