Tadej Pogačar namesto na pivo na generalko za Giro

V nadaljevanju preberite:

Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) ni več »Jasper katastrofa« (Jasper the Disaster), kot so ga zaradi raztresenosti, ob kateri pred treningi in dirkami venomer pozabi na kakšen kos opreme, predstavili v Netflixovem dokumentarcu o Touru 2022. Philipsen je zmagovalec prvega spomenika sezone Milano–Sanremo in je še vedno tudi velik prijatelj Tadeja Pogačarja (UAE), čeprav je slovenskega zvezdnika ugnal v šprintu na Vii Roma.