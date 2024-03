Roglič zmrznil v Nici, a je na pravi poti proti Touru

V nadaljevanju preberite:

Primož Roglič sezone ni začel zmagovito, kot nas je razvadil v minulih letih. Na dirki Pariz–Nica sta mu v sklepni 8. etapi dež in mraz prišla do živega in moral se je sprijazniti z 9. mestom. Zmago je slavil njegov naslednik pri Vismi Lease a Bike Matteo Jorgenson, drugo mesto pa je po etapnem uspehu osvojil Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Kljub temu je trener zasavskega asa Marc Lamberts zadovoljen s prvim preizkusom forme v dresu ekipe Bora Hansgrohe. Rogla je na pravi poti proti Touru, je prepričan belgijski strokovnjak.