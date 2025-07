Tadej Pogačar še povečal prednost na lestvici Mednarodne kolesarske zveze

Po zmagi na dirki po Franciji Tadej Pogačar ostaja vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Svetovni prvak je še povečal prednost pred zasledovalci, sedaj ima 11.465 točk, na vrhu lestvice pa je že vse od septembra 2021. Njegov najbližji tekmec je Danec Mads Pedersen, ki ima 4555 točk, Nizozemec Mathieu van der Poel je s 4366 točkami na tretjem mestu prehitel Remca Evenepoela.

Wout van Aert (3862) je peti, Primož Roglič pa je z osmega napredoval na šesto mesto, po uspešni dirki po Franciji ima sedaj 3825 točk. V prvi deseterici so še drugouvrščeni s Toura Jonas Vingegaard (3751), Škot Oscar Onley, Ben O'Connor in mladi Nemec Florian Lipowitz. Mejo 3000 točk sta presegla še mladi Mehičan Isaac del Toro in Švicar Marc Hirschi, ki je izgubil 6 mest.

Matej Mohorič je na 142. mestu tretji najboljši Slovenec, član Bahrain Victoriousa ima 689 točk. Državni prvak Jakob Omrzel je 329., sledita 341. Matevž Govekar in 355. Jan Tratnik. Med petstoterico je še Jaka Marolt na 481. mestu. Lestvica sicer ni najbolj povedna, saj je Luka Mezgec eden najboljših sprinterskih pomočnikov v svetovni seriji, a zaseda šele 1898. mesto. Enako velja za odličnega hribolazca iz ekipe Emiratov Domna Novaka, ki je 3163.