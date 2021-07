Tadej Pogačar zrelo, Ineos težko razumljivo

V nadaljevanju preberite:



Tadej Pogačar je izjemno zahtevno 11. etapo Toura odpeljal izjemno modro. Potrdil je, da na kolesu ni le močan, temveč tudi pameten in zrel. Ko je uvidel, da ne more slediti napadu Jonasa Vingegaarda, je popustil in združil moči z Richardom Carapazom in Rigobertom Uranom, ki sta hitra v spustih. Skupaj so brez težav ujeli Danca.