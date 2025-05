Tadej Pogačar že 200 tednov na vrhu kolesarskega sveta

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je danes na lestvici Svetovne kolesarske zveze (UCI) dosegel nov mejnik, vse skupaj je že 200 tednov svetovna številka ena v cestnem kolesarstvu. Na zadnji lestvici ima Pogačar še vedno rekordnih 13.650 točk, ki jih je dosegel že pred tednom dni, na 2. mestu je Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) s 5.962 točkami, na 3. pa sledi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) s 3.870 točkami.

V konkurenci ekip je Pogačarjevo moštvo UAE Team Emirates – XRG daleč pred vsemi, zbralo je 13.824 točk, drugouvrščeni Lidl Trek jih ima 9.311, tretja Visma Lease a Bike pa 7.563. V konkurenci držav Belgija (21.411) vodi pred Slovenijo (19.192) in Italijo (14.512).

Pogačar je sicer prvič 1. mesto na lestvici UCI od rojaka Rogliča prevzel 27. oktobra 2020 ter ga po dveh tednih spet prepustil zasavskemu orlu. Nato je bil osem tednov na vrhu od 20. julija do 7. septembra 2021, ko ga je za kratek čas prehitel belgijski zvezdnik Wout van Aert. Pogačar je 28. septembra 2021 spet postal številka ena, kar je po 190 neprekinjenih tednih na vrhu kolesarskega sveta tudi danes.

Roglič na vrhu prebil 75 tednov

Z naskokom je 26-letnik s Klanca pri Komendi rekorder po času, ki ga je že prebil na vrhu lestvice, ki so jo v sedanji obliki uvedli januarja 2016. Na večni lestvici je na 2. mestu Roglič s 75 tedni na vrhu, na tretjem pa nekdanji slovaški šampion Peter Sagan z 69 tedni.

Primož Roglič je 75 tednov preživel na vrhu lestvice UCI. FOTO: Luca Bettini/AFP

Pogačar bo ob koncu Gira, na katerem se tokrat za zmago bori Roglič, sicer izgubil več kot 3.000 točk, ki jih je osvojil ob lanski zmagi prepričljivi zmagi v Rimu s šestimi etapnimi uspehi in 20 dnevi v rožnati majici, vendar to ne bo ogrozilo njegovega vodstva. Po višinskih pripravah na Sierri Nevadi in ogledu ključnih delov trase Toura bo nove točke za lestvico UCI nabiral od 8. do 15. junija na kriteriju Dauphine, generalki za dirko po Franciji.