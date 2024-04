Težko je izgubiti takšnega kolesarja, kot je Matej Mohorič

Slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) še vedno čuti posledice padca na dirki po Flandriji in posledično ne bo nastopil na nedeljski 121. izdaji dirke Pariz-Roubaix. Mohorič je v nedeljo padel na spolzkih cestah spomenika po Flandriji in pri tem utrpel globoke ureznine komolca. Moral je na šivanje v bolnišnico, okrevanje po padcu pa ni bilo dovolj hitro, da bi se ustrezno pripravil na tlakovani »severni pekel« Pariz - Roubaixa.

Mohorič je vrhunec forme v spomladanskem delu sezone načrtoval prav za dirko po Flandriji in Pariz - Roubaix. Slednja je 29-letnikova najljubša preizkušnja v sezoni, najboljši rezultat pa je tam zabeležil pred dvema letoma, ko je bil peti.

Slovenci najbrž ne bodo imeli svojega kolesarja

»Težko je izgubiti takšnega kolesarja, kot je Matej, ampak zaradi padca je ostal brez boja za zmago po Flandriji. Že to je bilo težko sprejeti, zdaj pa bo moral zaradi posledic padca izpustiti tudi Pariz - Roubaix. To je tako za nas kot zanj velik udarec, ampak s tem moramo živeti,« je v izjavi zapisal športni direktor Enrico Poitschke.

Matej Mohorič FOTO: Marco Bertorello/AFP

Vodilno vlogo v ekipi Bahrajna bo tako prevzel Britanec. Slovenci najbrž ne bodo imeli svojega kolesarja.

Dirka s 30 tlakovanimi odseki v skupni dolžini 55,7 km se bo v nedeljo v Compiegnu začela ob 11.25, najboljši pa bodo ciljno črto velodroma v Roubaixu prečkali okoli šest ur kasneje. Organizatorji so po prošnjah sindikata kolesarjev uvedli spremembo pred prihodom v arenberški gozd, kjer se nahaja prvi od treh najtežjih sektorjev s tlakovci.

Tja so tekmovalci doslej pripeljali tudi s hitrostjo do 65 km/h. Z dodatnimi ostrimi ovinki za nedeljo pa so v kolesarski javnosti dvignili ogromno prahu, saj bodo pred nevarno spremembo trase s 180-stopinjskim ovinkom ekipe še toliko bolj tekmovale za položaj pred 2,3 km dolgim tlakovanim odsekom.