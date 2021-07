Tour se nadaljuje z dvema Slovencema med deseterico

Mathieu Van der Poel je za osem sekund ubranil rumeno majico. FOTO: Christophe Ena/Pool Reuters

Spremljanje v živo začnemo ob 13.50.

Dan po kronometru poskušajo počiti samo tisti, ki so se borili za skupni seštevek ali etapno zmago. Vsi drugi so uro resnice vzeli bolj ali manj kot ogrevanje za naslednji dan. Danes je šesta etapa od Toursa do Chateaurouxa, dolga je 160,6 kilometra in sodi med ravninske. V etapi je en gorski cilj četrte kategorije na 72. kilometru in en leteči na 104.Na papirju je to mirna etapa, v kateri bodo najprej ubežniki imeli glavno vlogo, na koncu pa jih bodo ujele sprinterske ekipe in sledil naj bi klasični sprinterski obračun. Chateauroux je že gostil Tour, kar dvakrat, leta 2008 in 2011 pa je slavil. Torej, kdo je današnji favorit? To bi bila 32. Cavendisheva zmaga na Touru.je včeraj Tour postavil na svoje mesto, sebi v prid in tudi celotni ekipi. Za rumeno majico zaostaja za le osem sekund. V ekipi se ne bi branili rumene majice, vendar odgovornost prevzeti jo že tako zgodaj, če nameravaš dirko zmagati, bi bila mnogo večja, kot se zdi. Spomnimo se, lani jo je Roglič nosil v kar 11 etapah. Ko jo je izgubil, so mnogi natolcevali, da je to predolgo v sodobnem kolesarstvu, da to preveč izčrpava tako nosilca majice kot tudi moštvo.se počuti veliko bolje. Do še boljšega rezultata oziroma časa na včerajšnjem kronometru so mu zmanjkali samo vati in nič drugega, torej samo moč, je v šali dejal. Verjamemo, da se mu bodo moči povrnile takrat, ko bo to najbolj potrebno, in da se bo na lestvici skupnega seštevka še občutno premaknil proti vrhu. Zanj najpomembneje je, da pri padcu ni staknil hujših poškodb in da bolečina pravočasno mine. Preostala slovenska kolesarjainbosta nadaljevala s svojim pomočniškim delom. Mohorič je sicer izgubil, zdaj bo verjetno imel več možnosti za kakšno samostojno akcijo, če ne bo treba pomagati. Luka ostaja ob, ob vseh njegovih akcijah, ki še sledijo, tudi v današnji etapi.