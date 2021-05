Tratnik podoživel padec: Bil je kaos

Jan Tratnik je lani dobil etapo Gira. FOTO: Fabio Ferrari/AFP

je bil že v začetku zadnje etape Gira, ki je potekala tudi v Sloveniji, udeležen v padcu, v katerem je bilo udeleženih 30 kolesarjev.Pri nesrečnem dogodku vsega dva kilometra po začetku preizkušnje v Gradežu si je 31-letni Idrijčan poškodoval koleno.»Smola, udeležen sem bil v tem hudem padcu, koleno je malce otečeno. Od začetka ni bilo ravno videti dobro, tudi sam sem moral do zdravnika. Ko je bil kaos in smo začeli še enkrat, pa ni bilo prave moči za pobeg,« je za Radio Slovenija dejal član Bahrain Victoriousa.»Od štarta smo imeli veter v hrbet in smo kolesarili tudi 70 km/h. Ravno pet pozicij pred mano sta dva kolesarja zapela. Vse se je zgodilo v trenutku in kar nekaj nas je padlo. Imel sem nekaj sreče, da se ni kdo vame zaletel od zadaj. Poletel sem čez par kolesarjev. Zaenkrat kaže, da je prišlo le do udarca v koleno, po pregledih pa bomo videli, kako bo,« je trenutek padca ocenil Tratnik.Dirko so morali v začetku etape predčasno končati Nemec, sicer šesti v skupnem seštevku, Eritrejec, Nizozemecin Portugalec