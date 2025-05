V nadaljevanju preberite:

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) je po prvem tednu Gira v precej slabšem položaju, kot si je želel, saj po padcu in počeni pnevmatiki v makadamski 9. etapi za Isaacom del Torom (UAE) v rožnati majici zaostaja 2:25. Vendar se je zasavski orel v preteklosti znašel že v večjih težavah, vstal kot feniks iz pepela ter poletel do zmage. Na to tudi tokrat računa nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret.