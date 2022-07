Ura resnice za rumeno in belo majico

Kronometer na predzadnji etapi Toura je delovni dan samo še za tiste, ki se bojijo za svoje mesto v skupnem seštevku. Med prvo deseterico se lahko zgodi še marsikaj, razen za rumeno majico, ker je prednost Jonasa Vingegaarda le prevelika, da bi ga Tadej Pogačar lahko ogrozil.

Vingegaard je letos že dokazal, kako močno je napredoval v vožnji na čas in je zato tudi resen kandidat, da danes svojo rumeno majico počasti s še eno etapno zmago.

Venda je na štartu še veliko kolesarjev, ki so na Tour prišli ravno zaradi današnje etape. Kronometer, posamična vožnja na čas je dolga 40,7 kilometra. Štart je v Lacapelle-Marivalu, cilj v Rocamadourju. Ne gre za traso, ki bi bila najbolj podobna biljardni mizi, gre za zahteven kronometer z dvema klancema. Oba sta v zaključku dirke, prvi je dolg 1,6-kilometra, naklon, je skoraj petodstoten, drugi je tik pred ciljem, dolg je 1,6 kilometra, povprečen naklon je osemodstoten. Skupaj se nabere 453 višinskih metrov. Povprečni čas se bo meril na 10,6-kilometru, 24,2 in 32,6-kilometru. Kolesarji se najbolj pritožujejo nad slabo podlago trase, torej na asfalt, ki naj bi bil star, grob, luknjast, cesta pa ozka in nepregledna.

Če še namigujemo, da bi Tadeju mogoče uspel še en čudež po letu 2020, je treba omeniti Tour leta 2007, ko je imel Alberto Contador, na zelo podobni trasi v Angoulemeju, dve minuti prednosti v skupnem seštevku pred Cadelom Evansom, v cilju pa je rumeno majico obdržal za le 23 sekund, pred Levijem Leipheimerjem pa za 31 sekund. Ampak Tadej za Jonasom zaostaja 3:26.

Lansko leto sta bila na Touru dva kronometra. Prvi je bil v 5. etapi, dolg je bil 27 kilometrov, zmagal je Pogačar, Vingegaard je bil tretji, samo 27 sekund za Pogijem, prehitel je celo Van Aaerta, ki je bil četrti. Drugi kronometer je bil na 20. etapi, dolg je bil 31 kilometrov. Vingegaard je bil tretji, za zmagovalcem Van Aertom je zaostal 32 sekund, Pogi je bil osmi, za Vingegaardom je zaostal 25 sekund. Torej? Opustimo upanje.

V skupnem seštevku so med deseterico precejšnje razlike, zato bo vrstni red najbrž ostal enak. Mogoče le Aleksander Vlasov z dobro vožnjo popravi svoje mesto za stopničko višje, vendar njegova forma na letošnjem Touru ni taka, kot smo pričakovali.

S spremljanjem začnemo ob 13. uri