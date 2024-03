V etapi za šprinterje Tadej Pogačar varno v glavnini

Nizozemec Marijn van den Berg (EF Education EasyPost) je bil najhitrejši v četrti etapi kolesarske dirke po Kataloniji. Na trasi od Sorta do Lleide (169,2 km) je 24-letnik slavil zmago po šprintu glavnine. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je dan končal v glavnini in zanesljivo ostal v vodstvu v skupni razvrstitvi.

Pogačar ima po štirih od sedmih etap 2:27 minute naskoka pred Špancem Mikelom Lando (Soudal Quick Step) in 2:55 pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora Hansgrohe). Petindvajsetletniku s Klanca pri Komendi se tako obeta prva zmaga na večdnevnih dirkah po lanski Pariz–Nica.

Kolesarji so morali danes premagati le en kategoriziran vzpon, ki se je začel po 60 km etape in ni vplival na končni razplet. Pričakovano je prišlo do šprinta glavnine, potem ko so ekipe šprinterjev ujele zadnja dva od skupno treh ubežnikov 30 km pred ciljem, ves čas pa na varni razdalji držale tudi enega od kasnejših ubežnikov.

Pričakovano so v Lleidi med sabo obračunali maloštevilni šprinterji na dirki, med katerimi je imel največ moči 24-letni van den Berg. Za četrto zmago v karieri je ugnal Belgijca Arneja Marita (Intermarche Wanty) in Latvijca Emilsa Liepinša (DSM Firmenich PostNL).

Pogačar je ciljno črto prevozil kot 25. v času glavnine, njegov rojak in moštveni kolega Domen Novak je etapo končal v ozadju.

V petek bo na sporedu razgibana peta etapa od Altafulle do Viladecansa (167,3 km). Kolesarje čakata dva kategorizirana vzpona, zadnjega na Alt de la Creu d'Aragall bodo prevozili 30 km pred ciljem in skupno premagali 2300 višinskih metrov.