Slediti Tadeju Pogačarju je misija nemogoče

»Slediti Tadeju,« je večina tekmecev Tadeja Pogačarja (UAE) odgovorila na vprašanje, kakšno taktiko bodo ubrali v 2. etapi dirke po Kataloniji. Vendar je bila to na prvi gorski preizkušnji te enotedenske dirke misija nemogoče. Slovenski zvezdnik je bil na ciljem vzponu na pirenejsko smučarsko središe Vallter 2000 premočan za vse, etapni zmagi pa je dodal tudi belo-zeleno majico vodilnega v skupnem seštevku.

Pogačar in njegova ekipa UAE sta na zadnjih dveh preizkušnjah, spomeniku Milano–Sanremo in uvodni katalonski etapi, v taktičnih bojih za zmago dvakrat potegnila kratko. Pogi se je moral, čeprav je bil najmočnejši v karavani, sprijazniti s 3. in 2. mestom.

Na današnji 186,5 km dolgi etapi s 3470 višinskimi metri ni bilo veliko razmišljanja. Kolesarji UAE, ki jih vodi športni direktor Andrej Hauptman, so na najprej sončnih, nato pa deževnih katalonskih cestah poskrbeli za to, da ubežniki niso ušli predaleč. Nato so v prvi polovici zaključnega 11 km dolgega klanca s povprečnim naklonom 7,6 odstotka zanj tudi narekovali oster tempo, s katerim so zdesetkali vodilno skupino.

Druga letos, 65. v karieri

Za piko na i so Domen Novak in druščina svojemu kapetanu prepustili, da njihovo delo okrona z zmago na 2150 metrov visokem smučarskem središču. To je opravil z odliko, skočil je 6,5 km pred koncem in nihče mu ni mogel slediti. V simultanki skozi dež in meglo si je prikolesaril drugo letošnjo zmago in 65. v karieri.

»Začeli smo v lepem, poletnem vremenu, nato so se nad nas zgrnili oblaki. Upali smo, da bomo do cilja prišli pred dežjem, a začelo je padati že na predzadnjem vzponu. Razmere so bile zelo zahtevne, na zadnjem klancu je bilo čutiti tudi visoko nadmorsko višino, bilo je težko, zato sem zelo vesel zmage,« je Pogačar povedal v cilju, v katerega so tekmeci daleč za njim kapljali drug za drugim.

Najbolj se mu je z zaostankom 1:23 približal Mikel Landa (Soudal Quick Step), nekaj metrov za njim je bil Aleksander Vlasov (Bora Hansgrohe). V skupnem seštevku Pogijeva prednost pred njima znaša 1:35 in 1:38.

Ob tokratni premoči, ki je spomnila na njegov 81-kilometrski samostojni pobeg na Strade Bianche v začetku meseca, se zdi, da je zmagovalec dirke po Kataloniji, na kateri je bil lani najboljši Primož Roglič, že znan. Vendar 25-letnika s Klanca pri Komendi, za katerega je to generalka pred majskim nastopom na Giru, čaka še dolga pot do nedeljskega cilja v Barceloni. Jutrišnja 3. etapa bo zanj priložnost za povečanje vodstva, saj se bo končala s ciljnim vzponom na 1960 m visoko smučarsko središče Port Ainé. Zaključek preizkušnje s skoraj 4000 višinskimi metri bo 18,5 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 6,8 odstotka.

