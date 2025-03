V klanec na Cipresso je Pogi napadel z več kot 50 km/h

Po prečkanju ciljne črte na Vii Roma v Sanremu je bil Tadej Pogačar nekoliko razočaran, tretje mesto na klasiki Milano – Sanremo je bilo manj, kot je želel. Za zmago je poskusil vse, a sta bila Mathieu van der Poel in v šprintu tudi Filippo Ganna premočna.

V ekipi UAE Emirates so zasnovali taktiko za napad na Cipressi, odlično delo je opravil Tim Wellens, zadnja menjava na čelu naj bi pripadla Isaacu Del Toru, a Mehičana ni bilo v ospredju, zato je Pogačar moral napasti prej, kot je želel in pričakoval. Napadi so bili siloviti, po dirki je Tadej objavil podatke na družbenem omrežju za športnike Strava, ki kažejo, da je v enem od napadov pri vožnji navkreber presegel hitrost 50 km/h. Hitrost, ki je sleherniku težko dosegljiva že na ravnini, kaj šele na vzponu.

Povrečni naklon Cipresse v 5,6 kilometrih znaša 4,1 %, maksimalni pa 7,9 %. »Potrebno bo dodati še malo mišic in še kakšen vat moči,« je ocenil Pogačar, a bi bilo Van der Poela v življenjski formi v soboto težko zlomiti. Bil je tako močan, da je med enim od napadov Pogija celo vzel bidon, preden je skočil v njegovo zavetrje.

Slovenski šampion bo imel priložnost za revanšo prihodnji konec tedna na dirki po Flandriji, kjer bo teren precej bolj po okusu zmagovalca iz sezone 2023.