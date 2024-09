V Limburgu 23 Slovencev, tudi evropski prvak, a brez elite

V pokrajini Limburg v Belgiji se danes začenja evropsko kolesarsko prvenstvo, na katerem bo nastopilo 23 slovenskih reprezentantov in reprezentantk. Med njimi pa ne bo slovenskih kolesarjev v članski kategoriji elite, saj selektor Uroš Murn zaradi neugodnega termina, EP se prekriva s klasikama v Kanadi, blizu pa je tudi SP, ni uspel sestaviti konkurenčne reprezentance.

V slovenski reprezentanci največ stavijo na dirki mladincev in kolesarjev do 23 let, lani je med mladinci Anže Ravbar osvojil naslov evropskega prvaka. »Tehnično je trasa in konkurenca povsem drugačna od SP. V Belgiji bodo razplet narekovale tlakovane ceste, krajši klančki in napovedano deževno vreme. V vseh kategorijah se pričakuje zaključni sprint manjše skupine. Deseterica je na cestnih dirkah realen cilj,« napoveduje direktor reprezentanc Martin Hvastija.

Ravbar, Eržen in selektor mladincev Nace Korošec. Foto KZS

V članski kategoriji bosta Slovenijo zastopali Eugenija Bujak (TT + cestna dirka) in Urša Pintar. Celoten spored EP je dostopen tukaj – https://www.limburg2024.be/en.