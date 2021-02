Van der Poel je moral zapustiti dirko po ZAE

Tadej Pogačar bo danes v vožnji na čas poskušal prevzeti vdostvo v skupnem seštevku. FOTO: Jure Eržen/Delo

Dirko po Združenih arabskih emiratih je že končal zmagovalec 1. etape in nosilec rdeče majice vodilnega. Z njim pa se je poslovila celotna ekipa Alpecin Fenix, v kateri je prišlo do okužbe z novim koronavirusom.»Alpecin Fenix se je v dogovoru s prireditelji dirke po UAE umaknil z dirke, da obvaruje mehurčeh in zagotovi varno nadaljevanje dirke. Ekipa je bila obveščena o pozitivnem primeru pri testiranjih, ki so jih opravili v nedeljo zvečer,« so v sporočilu za javnost zapisali prireditelji.V današnji 2. etapi, 13 km dolgi vožnji na čas, bo tako rdečo majico vodilnega nosil Nizozemec(Jumbo Visma),pa je v skupnem seštevku napredoval s 5. na 4. mesto. Za vodilnim zaostaja le 4 sekunde in bi lahko že danes oblekel rdečo majico.