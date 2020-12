Van der Poel namerava nastopiti na Touru

Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel, specialist za cestne klasike in ciklokros, je potrdil, da namerava v naslednji sezoni prvič nastopiti na dirki po Franciji, potem ko si je njegova ekipa Alpecin-Fenix kot najboljša v letošnji razvrstitvi prokontinentalnih ekip prislužila povabilo.



»Nastop na Touru se mi sicer ne ujema z mojim glavnim ciljem, bojem za olimpijsko zlato v krosu. Še posebno, ker v Francijo ne nameravam potovati za deset dni in potem odstopiti,« je dejal Nizozemec, ki bi se največje večdnevne dirke udeležil predvsem zaradi sponzorjev: »Mislim, da sponzorjem dolgujem sodelovanje na Touru. Ne morem gledati le na lastne cilje, ne morem početi, kar hočem. Nikoli ne podcenjujem pomena sponzorjev, brez njih ni športa. Zavedam se, da bom zaradi dirkanja v Franciji težje osvojil zlato kolajno v Tokiu, a bom vseeno poskušal vse, da izpolnim svoj cilj,« je pojasnil Van der Poel.



Trikratni svetovni prvak v ciklokrosu, letošnji nizozemski prvak v cestni preizkušnji in zmagovalec klasike po Flandriji obžaluje, da so morali olimpijske igre zaradi pandemije prestaviti z letošnjega na naslednje leto.



»Za julijske igre in nastop sem bil povsem pripravljen. Z gorskim kolesom sem tekmoval na vseh svetovnih pokalih, se na njem odlično počutil, vedel sem tudi vse v zvezi s konkurenco. Zdaj je povsem drugače, na gorskem kolesu sem bil redko. A v boju za uresničitev mojih sanj se ne bom predal,« zatrjuje Nizozemec.

