Van der Poelu šprinterski obračun na klancu, Pogačar osmi

Tretja od petih etap na letošnji dirki Tirreno-Adriatico je bila z 219-kilometri tudi najdaljša na dirki. Potekala je med mestoma Monticiano in Gualdo Tadino.Ravninska etapa z enim gorskim in enim letečim ciljem je postregla z napetim razpletom. Že kmalu po štartu se je oblikovala ubežniška skupinica petih kolesarjev.(Bahrain Victorious),(Eolo Kometa),(Groupama FDJ),(Israel Start Up Nation) in(Total Direct Energie) so hitro prišli do minute prednosti, ki je potem samo še rasla. Peterka je dobro napredovala, njihova najvišja prednost je bila deset minut, vendar kot smo tudi pričakovali, spet premalo, da bi jim uspelo pred glavnino obračunati med sabo. Ujeti so bili pet kilometrov pred ciljem.Zanimivo je bilo sto kilometrov pred ciljem, ko je napadel(Alpecin-Fenix), ki je videl priložnost zaradi močnega bočnega vetra. Peloton je razpadel na tri skupine, vendar kaj več se ni zgodilo. Kmalu so bili spet vsi skupaj in nadaljeval se je lov za ubežniki. Deset kilometrov pred ciljem sta ubežniško skupino spustila Ludvigsson in Bais, tri kilometre pred ciljem je peloton ujel še ostale tri.Začele so se priprave za klancarski šprint. Spet je kazalo, da bo moštvo Deceuninck-Quick Step naredilo vse, da njihov kapetanponovi včerajšnjo zmago. Petsto metrov pred ciljem je kazalo zelo dobro, moštveni kolegaje močno pospešil, naredil nekaj metrov prednosti in videti je bilo, kot da bo slavil, a se je v lov za njim pognal sam(Jumbo Visma), sledil mu je(Alpecin-Fenix) in spet smo videli obračun med ciklokroserskima super šampionoma. Zmagal je Nizozemec(Alpecin-Fenix). Še en šprinterski obračun, o katerem se bo dolgo govorilo.(UAE) je končal na osmem mestu z enakim časom kot zmagovalec etape, v skupnem seštevku je na petem mestu, še vedno jev modri majici vodilnega na dirki.