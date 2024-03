Smrtnikom ostaja boj za drugo mesto, Vingegaard je premočan

Na dirki Pariz – Nica prva favorita Remco Evenepoel in Primož Roglič pred zadnjo etapo nista povsem v ospredju, na dirki Tirreno – Adriatico pa dvoma o skupnem zmagovalcu ni. Jonasu Vingegaardu lahko osvojitev slovitega trizoba kot simbol gospodarja morij prepreči le še padec ali gromozanska smola, na cesti je Danec razred zase.

Po prepričljivi petkovi zmagi bi v soboto lahko le nadzoroval tekmece, a se je znova odločil za napad in se šest kilometrov pred vrhom ciljnega vzpona na Monte Petrano odpeljal drugi zaporedni zmagi naproti. »Napadel sem, ker si preprosto želim zmagovati, čeprav mi ne bi bilo treba. Ekipa je opravila veliko dela in vesel sem, da sem jim lahko vrnil z etapno zmago. Bora Hansgrohe je narekovala hud ritem na zadnjem vzponu in to mi je ustrezalo, nato je Jai Hindley nekajkrat napadel in eno priložnost sem izkoristil za protinapad, sledil je le še kronometer do cilja. Mislim, da sem še boljši kot lani,« so besede, ki jih tekmeci za rumeno majico na dirki po Franciji iz ust dvakratnega zaporednega zmagovalca niso želeli slišati.

Vingegaard je leta 2022 osvojil drugo mesto na Tirrenu (za Tadejem Pogačarjem), lani je bil tretji na dirki Pariz – Nica (zmagal je prav tako Pogačar). Letos bo, kot vse kaže, osvojil eno od prestižnih enotedenskih dirk v spomladanskem koledarju. Pred zadnjo etapo tekmeci nimajo več upanja na preobrat. »Sem najboljši med smrtniki na tej dirki in s tem moram biti zadovoljen. Vsa čast Jonasu, trenutno je za razred boljši od vseh. Ko je napadel, sem res poskušal ostati v njegovem zavetrju, a sem eksplodiral in moral sem se ustaviti, da sem prišel do sape. Počutim se dobro in sem lahko zadovoljen z drugim mestom, čeprav bi si seveda želeli več,« je lov za Vingegaardom opisoval drugi Juan Ayuso, ki v skupnem seštevku pred današnjo zadnjo etapo zaostaja za 1:24.