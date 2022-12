Vingegaardova zmaga ga ni razjezila, samo motivirala

V nadaljevanju preberite:

Na cestah Coste Blance te dni mrgoli kolesarjev, poklicnih in ljubiteljskih, vendar le eden med njimi je številka ena na svetu. Tadej Pogačar, ki ga je danes v hotelu v La Nucii obkolila kolesarska sedma sila iz vsega sveta. Ni ji še podrobno razkril, na katerih dirkah bo nastopil v letu 2023, vendar je potrdil, da so njegovi načrti zelo podobni kot minula leta. Dirkati in zmagovati, če bo le možno tudi na Touru, ki mu je letos po dveletni prevladi ušel iz rok.