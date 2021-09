Vse bo odvisno od Rogličevih nog

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Še zadnja gorska etapa na letošnji Vuelti. Hribovita etapa od Sanxenxa do Castra de Herville je dolga kar 202.2 kilometra in močno spominja na klasike kot so Lombardija, Liege-Bastogne-Liege, Flandrijo …Hribovita etapa s kar petimi gorskimi cilji. Prvi gorski cilj je 3. kategorije, sledi klanec 2. kategorije in potem 1. Po spustu je edini leteči cilj in potem sledi klanec 2. kategorije ter cilj na vrhu klanca 2. kategorije. Etapa, ki lahko spremeni marsikaj, ki lahko zamenja tudi kolesarje med prvimi tremi v skupnem seštevku. Kdor bo imel danes slab dan, bo v cilj prišel z ogromnim zaostankom.Zadnji, ciljni klanec je dolg 9.7 kilometra. Niti malo nedolžen klanec, lahko da bo dokončna odločitev o zmagovalcu letošnje Vuelte, lahko pa, da bomo morali počakati še na cilj jutrišnjega kronometra.