Vuelta se lahko odloči že kar tretji dan

Primož Roglič bo danes videl, kakšno formo so v Španijo prinesli tekmeci. FOTO: Ander Gillenea Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Danes bodo kolesarji dobro potipali srčni utrip drug drugemu, danes se bo videlo, kdo je med najresnejšimi kandidati za končno zmago, danes se bo videlo, kdo ne bo zmagal na letošnji dirki po Španiji. Ne, ni prezgodaj soditi o cilju, vedno je prvi klanec na tritedenski dirki tisti, ki loči zrno od pleva.Tretja etapa od Santa Dominga De Silosa do Picon Blanca je gorska etapa dolga 202,8 kilometra. Ima tri gorske in ene leteči cilj. Dva gorska cilja sodita v 3. kategorijo in zadnji, ciljni vzpon v 1. kategorijo. Klanec na Picon Blanco sodi med strmejše na letošnji Vuelti. Prvih 40 kilometrov se konča na vrhu prvega kategoriziranega klanca Puerto de Manquillo.Potem sledi kar 70 kilometrov miru oz. ravnine, kjer bodo svojo priložnost iskali ljubitelji pobegov. Etapa je označena kot gorska, ker je vmes trasa posuta z nekategoriziranimi klanci in klančki. Vse do zaključka, ko najprej sledi klanec 3. kategorije, potem še leteči sprint ne bomo vedeli, ali bo ubežnikom uspelo ali ne. Odločil bo zadnji vzpon. Na tem klancu se bo videlo, kdo je letos na Vuelto prišel v odlični formi in kdo ne.je videti v super formi, prav takoinbo tudi danes glavni pomočnik, zato bo najbrž z ramo ob rami z njim vse do zadnjega odločilnega klanca. Nekateri tekmeci imajo za Rogličem že velik zaostanek, včeraj sta si ga zaradi padca pridelala šein. Bosta danes ravno onadva napadla?