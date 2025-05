Yates v rožnatem, pri UAE pozabili, da del Toro ni Pogačar

Zmage na 108. dirki po Italiji jutri v Rimu ne bo slavil ne Isaac del Toro (UAE) ne Richard Carapaz (EF Education), ki sta odločilno 20. etapo začela kot velika favorita, temveč Simon Yates (Visma Lease a Bike). V zadnji gorski bitki smo namreč gledali kolesarsko uprizoritev starega slovenskega pregovora, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.

Kolesarski svet se je pred 205-kilometrsko epopejo s 4.500 višinskimi metri spraševal, v katero latinskoameriško državo bo šla rožnata majica, Mehiko ali Ekvador. Da bo šlo le za njun dvoboj, sta bila očitno prepričana tudi vodilni del Toro in njegov najbližji zasledovalec Carapaz, ki je za njim zaostajal 43 sekund.

Ko je na vrsto prišel odločilni klanec dirke, strašni Colle delle Finestre (18,5 km, 9,2 odstotni povprečni naklon) z osemkilometrskim makadamskim odsekom pod vrhom, je kazalo, da se bosta za zmago udarila špansko govoreča asa. Carapaz je napadel že kmalu po vznožju in sprva mu je sledil le del Toro.

Vendar si nista prikolesarila odločilne prednosti, kmalu se jim je pridružil tretjeuvrščeni Yates, ki je moral proti rožnati majici nadoknaditi 1:21. Britanec je kmalu doumel, da se je del Toro povsem osredotočil na Carapaza. Ta je neumorno napadal, a 21-letni Mehičan se mu je venomer zalepil za zadnje kolo.

Ko pa je na vso moč na pedala pritisnil 32-letni Britanec, se nista odzvala. Nadaljevala sta svojo taktično igro, v kateri je želel del Toro vse težaško delo pri narekovanju tempa prepustiti Carapazu, ki pa se ni pustil speljati na led. Njun tempo je upadel, Yates pa se je oddaljeval in šele, ko je njegova prednost narasla toliko, da je na cesti prevzel virtualno rožnato majico, se je del Toro odzval.

Vendar je bilo tedaj že prepozno, Yates je na vrh klanca prikolesaril s prednostjo 1:40 pred zasledovalcema. Če bi slednja strnila vrste in se podala v složen lov za njim, bi del Toro morda še ubranil majico, vendar se je kmalu za tem izkazalo, da so imeli najboljši načrt pri ekipi Visma Lease a Bike.

Lokomotiva van Aert

Na spustu je Yatesa namreč pričakala prava »lokomotiva«, Wout van Aert, ki se je v začetku etape v pobeg podal ravno zato, da bi lahko svojemu kapetanu pomagal pri odločilni akciji. Belgijski zvezdnik je svojo nalogo kot že ničkolikokrat v službi Jonasa Vingegaarda opravil z odliko, za nameček pa v ozadju ni bilo ne duha ne sluha o latinskoameriški solidarnosti.

Rožnati Isaac del Toro je kot senca sledil Richardu Carapazu, oba je nato ugnal Simon Yates. FOTO: Luca Bettini/AFP

Del Toro je zaman upal, da mu bo na pomoč priskočil besni Carapaz, ki mu je bilo jasno, da sta zaradi zgrešene taktike ekipe UAE, ki se je osredotočila le nanj, oba izgubila. Iz ozadja so se sicer vrnili nekateri del Torovi pomočniki, a takrat je imel Yates že štiri minute prednosti.

Ciljni vzpon na Sestriere je bil zanj formalnost. Etapno zmago je slavil ubežnik Avstralec Chris Harper (Jayco Alula), Yates je zasedel 3. mesto skoraj dve minuti za njim, vendar je štelo le to, da je za več kot pet minut ugnal tekmece za rožnato majico.

Jutri bo v Rimu vsaj po razliki do drugouvrščenega – 3:56 – slavil prepričljivo zmago, s katero bo pokopal duhove iz leta 2018, ko je ravno do vzpona na Colle delle Finestre nosil rožnato majico in se zlomil ob napadu Chrisa Frooma.

Tokrat se bo Yates smejal zadnji, skupaj z ekipo Visma Lease a Bike, ki je tokrat na štartu, na katerem je bil prvi favorit Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), nihče ni pričakoval na vrhu. Pri ekipi UAE pa se bodo morali izprašati, kakšna navodila so dali del Toru za odločilno etapo, v kateri so doživeli polom.

Mladi Mehičan je izjemno nadarjen in je gotovo kolesarski zvezdnik prihodnosti, ni pa (še) Tadej Pogačar, lanski šampion Gira in Toura, ki ne zmaguje le z izjemno močjo, temveč tudi z ubijalskim občutkom za pravo potezo ob pravem trenutku, ob katerem včasih tudi ne upošteva navodil iz spremljevalnega avtomobila.

Profil 21. etape Gira. INFOGRAFIKA: Delo

»Bila sva najmočnejša na dirki, nisva pa bila najpametnejša. Del Toro ni znal dirkati, izgubil je Giro, zmagal pa je najpametnejši,« se je v cilju pridušal Carapaz, ki je sicer leta 2019 že dobil Giro. Tokrat se je moral sprijazniti s 3. mestom, medtem ko se je Yates veselil svoje druge zmage na tritedenskih dirkah. Leta 2018 je dobil Vuelto, tokrat pa je gotovo dvignil moralo v ekipi Visma Lease a Bike, ki se bo z Vingegaardom v glavni vlogi podala v boj s Pogačarjem in ekipo UAE za rumeno majico na Touru.