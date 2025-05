Lora Roglič Klinc: Včasih imaš slabe karte, a moraš zablefirati in iti naprej

Gostja tokratne epizode podkasta Sovoznik medijske hiše Delo je Lora Roglič Klinc, življenjska sopotnica našega kolesarskega superzvezdnika Primoža Rogliča, ki si je na letošnjem Giru že v drugi etapi ponovno nadel rožnato majico, a moral po današnjem četrtem padcu na 16. etapi posloviti od njega. Žalostno deževen dan na italijanski pentlji je postal za vse Rogličeve navijače še bolj žalosten.

Pogovor v podkastu teče o nastajanju nove knjige Lore Roglič Klinc, o tem, zakaj ne more gledati kolesarskih tekmovanj preko velikih ekranov, pa tudi o podrobnostih iz njunega skupnega življenja. Pogovor je zanimiv in iskren, vabljeni k poslušanju.

Mama, žena, podjetnica, pisateljica in športnica po srcu

Loro Roglič Klinc mediji predstavljajo predvsem kot ženo šampiona, a kdo je pravzaprav? Je mama, žena, predsednica uprave Rogličeve fundacije, podjetnica, pisateljica in športnica po srcu. Bila je atletinja, smučarska tekačica, tudi odbojkarica. Vse to je imela že v družini. Njena mati je odbojkarica, oče atlet.

Ustvarjeni smo za gibanje, gibanje je življenje

Šport ji je dal ogromno, pravi. »Če primerjaš profesionalizem, ti sigurno nekaj vzame, ker so žrtve take, kot so, ampak dal mi je ogromno. Dal mi je prijateljstva, ki jih imam še danes in jih vzdržujem. Sposobnost odločanja, vodenja, prevzemanja odgovornosti za druge soigralce in zase. Imela sem priložnost poskusiti tako ekipni šport, kot je odbojka, kjer nisi sam, kot tudi individualni šport. Šport ti da veliko, tudi zdravje. Če si dovolj dolgo v športu, ti gre to pod kožo in ne nehaš, ker veš, da prinaša dobre stvari. Ustvarjeni smo za gibanje, gibanje je življenje.«

Sedaj je na pragu izida nove knjige Grande Casino, kar je nedvomno znana besedna zveza vsem, ki sledijo Rogliču na italijanski pentlji. »V bistvu se je začelo, mislim da je bilo leta 2016, ko je Primož padel v rožnati majici na Giru in potem je prišel z nago ritjo do avta. Rekel je: grande casino. Ja, velika štala. Sama nisem bila za ta naslov na začetku, ampak potem sem se nekako vdala. Nisem bila za, ker smo ga že uporabili za kolekcijo za našo trgovino. A potem sem rekla, da je naše življenje itak igra na srečo in povezava se mi je zdela smiselna. Ni le Grande Casino kot "kažin", ampak tudi kot igralnica. Življenje je igra na srečo, rabiš malo sreče. Nikoli ne veš, kakšne karte boš dobil. Ampak igrati moraš, ker to je življenje. Včasih imaš slabe karte, pa moraš zablefirati in iti naprej. Včasih zmagaš, včasih izgubiš, kdaj se kaj naučiš. To je v bistvu nastalo kot lep skupek vsega tega.«

Knjiga nastala pred rojstvom Aleksa

Kaj lahko bralci pričakujejo od nove knjige? »To so spomini, zelo iskreni. Vpogled v naše življenje. To je kup listov, papirčkov, računov, servietk, iz vseh torb in žepov, ker pišem vedno na roko. Bila je želja, da bi še ena knjiga nastala, ker je bila prva zelo uspešna. Odziv je bil pozitiven.«

Knjiga je nastala pred rojstvom sina Aleksa, saj je znova postala mati. »Človek se spremeni v petih letih, ki so minila od prve do druge knjige. Odrasteš, spregledaš, prepoznaš blagoslove drugje. To je sigurno vplivalo name kot osebo in posledično tudi na stil pisanja. Ne bi pa rekla, da je rojstvo Aleksa oziroma to, kar se je dogajalo, bilo edini razlog. Normalno je, da se človek spreminja in raste. Jaz sem zadovoljna s sabo in s tem, da gledam stvari drugače. Vse te dogodivščine, ki so tudi zapisane v knjigi, so pripomogle k temu. Spreminjaš se.«

Kaj je poslanstvo Fundacije Primoža Rogliča, katere predsednica uprave je? »Pomagamo mladoletnim športnikom na njihovi poti. Ampak v bistvu je v statutu tudi zapisano, da je naš cilj popularizacija kolesarstva. To se seveda potem spremeni v populariziranje vseh športov. Ravno zaradi tega, kar sem na začetku odprla, ker mislim, da je šport pač šport. Zdaj se pripravljamo na sodelovanje na Kitzbühel Slovenija, ki je največja etapna dirka. Pripravljamo se na štart dirke po Sloveniji v Mariboru, sodelovali bomo pri spretnostnem poligonu za otroke. Organiziramo brezplačna predavanja za mlade športnike s temami, ki so se nam zdele najbolj pereče. Odprli smo tudi možnost pravne pomoči, brezplačne pravne pomoči za mlade športnike.«