Zadnji teden Gira: še štiri priložnosti za napad, tudi za Rogliča?

Letošnji Giro se je prevesil v zadnjo tretjino, glavno dogajanje pa nas še čaka. Prireditelji so pred kolesarje postavili peklenski zadnji teden s štirimi zahtevnimi gorskimi etapami, že izziv v 17. etapi bo s 5.800 višinskimi metri zagotovo prinesel razlike. Kje Primož Roglič še lahko napade tekmece, če bo sploh ostal na dirki? Odločitev naj bi v taboru Bore sprejeli danes, lahko ga pošljejo tudi domov in na predčasne priprave za dirko po Franciji, Roglič naj bi še vedno čutil posledice padca. Se lahko, če bo ostal v Italiji, še vmeša v boj za vrh?

16. etapa, torek, 27. maj: Piazzola sul Brenta → San Valentino (199 km)

Takoj po prostem dnevu se bodo kolesarji odpeljali v gore, prvih nekaj kilometrov bo še priložnost za ogrevanje utrujenih nog, nato se bo začelo zares. Peloton čakajo štirje kategorizirani vzponi, najtežji bo vzpon na Santo Barbaro (12 km, 8 % naklon), nato sledi spust in kar 18,1 kilometra dolg ciljni vzpon na San Valentino s 6,1-odstotnim povprečnim naklonom. Vzpon ni enakomeren, po 4737 višinskih metrih bodo noge v zaključku zelo utrujene in razlike bi se lahko merile v več deset sekundah.

16. etapa Gira. FOTO: Delo

17. etapa, sreda, 28. maj: San Michele all’Adige → Bormio (155 km)

Najtežja etapa letošnje dirke po Italiji je hkrati tudi nenavadna, saj za skoraj 6000 višinskih metrov prinaša le dva vzpona: najprej maratonski vzpon na Passo Tonale (15,2 km, 6,1 %) in nato sloviti Mortirolo (12,7 km, 7,6 %). Sledil bo hiter spust v dolino in nato še razgibanih zadnjih 25 kilometrov do Bormia, ko se cesta nenehno vzpenja. Če bo katera od ekip na Mortirolu zdesetkala skupino, se lahko do cilja etape zgodi marsikaj.

17. etapa Gira. FOTO: Delo

19. etapa, petek, 30. maj: Biella → Champoluc (166 km)

Po nekoliko lažji 18. etapi se gorski maraton nadaljuje na poti do Champoluca, ko ravnine na cesti praktično ne bo. V 166 kilometrih kolesarje čaka pet kategoriziranih vzponov, zadnja v etapi na Col de Joux (15,3 km, 6,9 %) in Antagnod (9,5 km, 4,6 %) se praktično držita skupaj, loči ju le kratek spust, ki ne bo ponudil dovolj možnosti za izenačenje razlik. V zadnjih 110 kilometrih se cesta nenehno vzpenja ali spušča, kolesarje čaka 4908 višinskih metrov.

19. etapa Gira. FOTO: Delo

20. etapa, sobota, 31. maj: Verrès → Sestrière (205 km)

Zadnja priložnost za napad na rožnato majico, prizorišče bi težko bilo boljše. Vzpon na Colle delle Finestre se je v zgodovino Gira zapisal leta 2018, ko je na makadamskem delu 18,4 km dolgega vzpona s kar 9,2-odstotnim povprečnim naklonom Chris Froome napadel in 80 km pred ciljem strl odpor Simona Yatesa. Tokrat na vrhu Finestreja kolesarje čaka le še kratek spust in nato dolg, a položen vzpon proti Sestrieru, zadnji gorski točki letošnje dirke po Italiji. Yates je znova v igri za skupno zmago, bo poravnal račune?

20. etapa Gira. FOTO: Delo

Kdor bo v soboto zvečer v slovitem smučarskem središču v rožnati majici, bo na nedeljski paradi šampionov v Rimu lahko najbolj užival.