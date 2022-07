Zaradi OI cilj Toura 2024 v Nici?

Francoske oblasti resno razmišljajo, da bi sklepno etapo kolesarske dirke po Franciji v letu 2024 gostila Nica in zamenjala Pariz s tradicionalnim finalom na Elizejskih poljanah. Razlog so olimpijske igre, ki jih bo čez dve leti gostila francoska prestolnica.

Pristojna ministrica za šport Amelie Oudea-Castera je danes potrdila, da gre še za delovno različico zamisli. Očitno pa so o tem v vrhu francoske politiki razpravljali že v ponedeljek, ko so tematiko olimpijskih in paraolimpijskih iger na posvetu obravnavali francoski ministri. Vsem je jasno, da bo športni koledar 2024 v Parizu zaradi iger, te bodo na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom, nekoliko spremenjen.

V obdobju iger bo povečana stopnja varnosti in ocena ministrov je, da bi s Tourom in kolesarskim vrhuncem v Parizu morali preveč razpršiti policijske enote, zato je bolje, da bi se dirka končala drugje. Oedea-Castera je povedla še, da bodo prilagodili tudi vse ostale dogodke v koledarju, ki jih bo pač moč prilagoditi.

Macron potrdil premike

Letos se je dirka končala 21. julija, kar bi ob enakem scenariju 2024 pomenilo le pet dni pred igrami, to pa bi že lahko bil velik zalogaj za prireditelje. Dejstvo pa je, da je Pariz gostil prav vse sklepne etape Toura vse od leta 1905, zato bodo o vseh spremembah tudi v politiki še enkrat razmislili in vse verzije so vsaj za zdaj še predlogi sprememb. Po drugi strani so v Nici potrdili, da so si prireditelji Toura že ogledali morebitni finale in razmere za sklepno etapo 2024 v tem sredozemskem mestu.

Da gre pri olimpijskih igrah za velikansko zadevo, pa je pred časom potrdil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v pogovoru za časnik l'Equipe potrdil, da bodo vsi kulturni ali športni dogodki, ki se odvijajo v tem obdobju, izvedeni pred ali po igrah, da ne bi mobilizirali policije.