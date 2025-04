77 dni po menjavi Dončića je Dallas končal svojo sezono. Ali Harrison obžaluje?

Sezona Dallasa, ki se je začela s šampionskimi apetiti in končala s popolnim polomom, je dobila svoj klavrni epilog v petkovem porazu proti Memphis Grizzlies (106:120) v dodatnih kvalifikacijah za končnico lige NBA. Izpad ekipe, ki je še lani igrala v velikem finalu, že pred začetkom končnice ni le razočaranje, temveč simbol celotne zgrešene sezone, katere osrednja točka je bila kontroverzna februarska menjava, v kateri je generalni menedžer Nico Harrison žrtvoval Luko Dončića za Anthonyja Davisa.

Sama tekma v Memphisu je le potrdila težave Dallasa. Obramba Mavericksov je delovala luknjičavo, saj so Grizliji že v prvem polčasu dosegli 66 točk. Gostitelji so tekmo odprli silovito, hitro povedli za 20 točk in prednosti praktično niso več izpustili iz rok. Čeprav se je Dallas v tretji četrtini približal na sedem točk zaostanka, je Memphis znova pobegnil in tekmo mirno pripeljal do konca. Razliko sta naredila predvsem igra pod košem, kjer sta kraljevala Jaren Jackson Jr. (s 24 točkami prvi strelec Memphisa) in novinec Zach Edey (Memphis je dosegel kar 60 točk v raketi proti Dallasovim 44), ter predstava Ja Moranta. Prvi zvezdnik Grizlijev je kljub nedavni poškodbi gležnja dosegel 22 točk in zbral 9 podaj, skupno pa je kar šest igralcev Memphisa doseglo dvomestno število točk.

Obramba Mavericksov je delovala luknjičavo, saj so Grizliji že v prvem polčasu dosegli 66 točk. FOTO: Petre Thomas/Reuters

Na drugi strani je bil Anthony Davis znova statistično izstopajoč – dosegel je kar 40 točk ob solidnem metu 16-29. Vendar pa njegov visok izkupiček, kot že nekajkrat v preteklosti, ekipi ni prinesel zmage. Še več, njegova predstava je bila znova zasenčena z zdravstvenimi težavami. Sredi zadnje četrtine je po nerodnem pristanku odšepal s parketa, kar je bil za navijače Dallasa boleče znan prizor. Davis, zvezdnik z bogato zgodovino poškodb in zgovornim vzdevkom »Civilka« (pogosto je namreč oblečen v civilna oblačila ob parketu), ki ga omenja eden od navijačev v komentarjih za The Athletic, se je sicer kasneje vrnil v igro, a senca dvoma o njegovi vzdržljivosti ostaja. Ironija, na katero opozarjajo kritiki menjave, je očitna: Harrison je Dončića zamenjal deloma zaradi skrbi glede njegove dolgoročne fizične pripravljenosti, v zameno pa pripeljal šest let starejšega igralca, ki slovi prav po svoji krhkosti in je od februarja za Dallas odigral le 11 tekem, medtem ko jih je Dončić za Lakerse kar 28.

Posmeh na račun Harrisona

Prav v luči te kontroverzne menjave in stalne negotovosti glede Davisovega zdravja je trenutek, ki so ga ujele kamere televizije ESPN, dobil še posebej grenak priokus in nemudoma postal spletna senzacija. Ko so Davisa ob igrišču oskrbovali zdravniki, se je kamera usmerila na generalnega menedžerja Nica Harrisona na tribuni. Njegov mrk, skoraj jezen ali zaskrbljen pogled proti klopi je sprožil plaz komentarjev na družbenih omrežjih.

Navijači in medijski komentatorji so posnetek Harrisonovega izraza delili kot simbol polomljene sezone in zgrešene poteze vodstva kluba. »Ta Nicov pogled je kot iz filma, vloga zlobca,« je po poročanju portala EssentiallySports zapisal eden od uporabnikov omrežja X. »To je filmsko!« in »Potrebuje emmyja!« so se vrstili komentarji. Mnogi so ugibali, ali njegov pogled izraža obžalovanje, strah ali celo jezo. Kot je zapisal Keenan Womack za Sports Illustrated, je bil kader ESPN videti kot »subtilna kritika« generalnega menedžerja, ki je še dodatno osramotila organizacijo, ki je čez noč postala tarča posmeha v ligi.

Za Dallas se tako končuje ena najbolj klavrnih sezon v zgodovini franšize. Padec iz finala na loterijo nabora v vsega enem letu, še posebej ob prostovoljni oddaji generacijskega talenta, kot je Dončić, postavlja resna vprašanja o prihodnosti ekipe in odgovornosti njenega vodstva.

Luka z jezerniki bo svoje uvodno srečanje v končnici, kjer se bo z zlato-vijoličastimi pomeril z Minnesoto, odigral v noči na nedeljo ob poltretji uri po srednjeevropskem času.