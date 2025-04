Luka Dončić zaman zadeval trojke tudi s sredine igrišča (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so doživeli hladno prho v prvem dejanju letošnje končnice v ligi NBA. Luka Dončić, LeBron James in drugi so morali v svoji dvorani priznati premoč Minnesoti, ki je bila boljša z izidom 117:95 (21:28, 38:20, 35:30, 23:17). Naslednja tekma bo v sredo ob 4. uri po slovenskem času.

Dončić je preživel na igrišču 40 minut, v tem času pa zbral 37 točk (za dve 7:12. trojke 5:10, prosti meti 8:9) in dodal osem skokov in 1 asistenco, pod črto je bil njegov odstotek zadetih metov resda spodobnih 55 odstotkov. Toda njegovi soigralci niso igrali na tej ravni. James je v 36 minutah prispeval 19 točk, 5 skokov in 3 asistence. Pri zmagovalcih je bil najboljši Jaden McDaniels (25 točk, 9 skokov). Jezerniki so vodili do rezultata 30:28, nato nikdar več.

Minnesota najpočasnejša ekipa v ligi NBA

Slovenski zvezdnik lige NBA je bil v resnici dovolj natančen in učinkovit, da bi Jezerniki lahko iztržili kaj več od zanesljivega poraza, toda pod črto so bili od tega močno oddaljeni. Dončić je denimo eno od svojih petih trojk zadel v zadnjem dejanju tretje četrtine (78:94), in sicer ob izteku časa s sredine igrišča (glej video), naslednjo pa v prvem dejanju zadnje četrtine (81:94) – tedaj je posijalo zadnje upanje za gostitelje, nato je šlo navzdol.

Minnesota je bila do prve tekme z Los Angelesom statistično najpočasnejša ekipa v ligi NBA, toda Dončića in soigralce je zmlela prav z nasprotnimi napadi. Gotovo je pred Jezerniki zahtevna naloga, saj se zdi, da je pred njimi večji izziv, kot se je morda zdelo vsaj navzven. Minnesota je namreč tudi zelo »vroča« ekipa, ki očitno igra v odlični formi – v zadnjih 21 tekmah je denimo zgradila bilanco zmag in porazov 17-4.

Naslednja tekma v sredo zjutraj

Košarkarji iz Kalifornije tudi v prihodnjih dneh ne bodo mogli počivati, ta čas so znani termini naslednjih treh tekem tega dvoboja prvega kroga končnice. Luka Dončić in soigralci se bodo tudi naslednjič spoprijeli z Minnesoto v svoji dvorani Crypto.com Arena, ki za košarkarske tekme sprejme 19.079 gledalcev.

Takole sta ovirala Luko Dončića pri metu dva tekmeca. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Naslednja tekma bo v sredo ob 4. uri po slovenskem času, torej ob prijaznejši uri za Dončićeve rojake v domovini. Tretja in četrta tekma Lakers vs. Minnesota bosta v Minneapolisu, in sicer najprej v soboto (3.30), nato še v nedeljo zvečer ob idealni uri (21.30) za slovenske ljubitelje spektaklov v ligi NBA.