Dončić bo lajal na volkove, cilj je naslov: Pripravljeni iti v vojno (VIDEO)

V eni najbolj turbulentnih sezon v ligi NBA, ki jo je zaznamovala šokantna menjava Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles, se po 82 tekmah rednega dela za najboljše košarkarje na svetu začenja zares. Šestnajst ekip se podaja v boj za trofejo Larryja O'Briena. Branijo jo Boston Celtic, ki so v lanskem finalu ugnali presenetljive Dallas Mavericks na čelu z Dončićem in osvojili rekordni 18. naslov. LA Lakers imajo enega manj, njihova glavna aduta v lovu na osemnajstico bosta LeBron James in Dončić, prva ovira v seriji na štiri zmage pa Minnesota Timberwolves. Začenja se danes ponoči v Kaliforniji (2.30).

koncnica NBA

Dončić preživlja sedmo sezono v ligi NBA, odkar je z Real Madridom osvojil evroligo in s Slovenijo naslov evropskega prvaka. V končnici bo nastopil petič. Leta 2020 in 2021 je Dallas izpadel v prvem krogu proti LA Clippers, leta 2022 je prišel v finale zahodne konference, kjer so bili boljši Golden State Warriors, lani pa se zavihtel v veliki finale, v katerem je moral priznati premoč Bostona z 1:4.

Zdaj bo Dončić želel svojo vrednost pokazati v dresu Jezernikov, pri katerih se je odlično znašel po šoku, ki se je zgodil 2. februarja. »Mislil sem, da je prvi april, sprva nisem verjel,« je takrat tudi za Ljubljančana novica odjeknila kot strela z jasnega. Da je imel teksaško franšizo zares v srcu, se je potrdilo, ko je 10. aprila prvič kot gost zaigral v Dallasu in ob ganljivih prizorih pred tekmo ni mogel skrivati solz, nakar je prikazal eno najboljših predstav v sezoni. Za Lakers je v dveh mesecih in pol odigral 28 tekem ter dosegel 18 zmag (64 %), pred tem so bili pri 32:22 (59 %), na koncu pa pri 50-32 (61 %). Osvojili so tretje mesto v zahodni konferenci in s tem dobili prednost domačega igrišča na začetku končnice.

Luka Dončić se je odlično znašel pri Lakers. FOTO: ​Katelyn Mulcahy/AFP

Dončić se je hitro prilagodil življenju v mestu angelov, kar je bolj pomembno, odlično se je ujel s soigralci, predvsem svojim nekdanjim vzornikom, 40-letnim Jamesom, ki igra že 22. sezono v NBA. V 28 tekmah je imel 26-letni Ljubljančan povprečje 28,1 točke, 8,1 skoka in 7,5 asistence, navijači v Crypto.com Areni so ga takoj vzljubili in ga vzeli za svojega. Prepričal jih je z lucidnostjo, strelskimi presežki, neverjetnimi podajami in predvsem borbenim pristopom. Zanj nobena tekma in nobena žoga nista izgubljeni. Zdaj, ko je povsem prilagojen na novo okolje in svež po tednu dni brez tekem, bo želel pokazati, zakaj je resen kandidat, da se nekega dne znajde v košarkarski hiši slavnih v Springfieldu.

Dončić: Pripravljeni na vojno

»Rad imam velike tekme. Končnica je zabavna. Vsak je na 100 odstotkih, veselim se,« je pred začetkom povedal Dončić, ki je v lanski končnici blestel. Čeprav je zaradi več poškodb moral stiskati zobe, je imel na 22 tekmah povprečje 28,9 točke, 9,5 skoka in 8,1 asistence. Lani je v konferenčnem finalu z Dallasom ugnal favorizirano Minnesoto s 4:1.

Konec februarja je dončić v Los Angelesu premagal Minnesoto. FOTO: Jason Parkhurst/Reuters

»Cilj je osvojitev prvenstva. Mislim, da imamo odlično moštvo. Imamo fante, ko so pripravljeni iti v vojno. Vsi stojimo skupaj, kemija je prava in verjamem, da imamo priložnost,« prsti že pošteno srbijo zvezdnika, ki se ga je v LA prijel vzdevek »The Don«.

Navdušuje tudi soigralce. »Razburljivo bo. Prepričan sem, da bo pokazal nekaj sočnega. Kot ga poznam, ga bomo morali miriti, ker bo 'lajal'« je o številki 77 povedal Dorian Finney-Smith, pet let Dončićev soigralec v Dallasu. »Smeji se na igrišču in zunaj njega, kar je nalezljivo. Glasen je na klopi in rad zabrusi kakšno sočno tekmecem, sodnikom, gledalcem. Z njim nikdar ni dolgčas,« je dodal Finney-Smith.

Luka ima lepe spomine na Minnesoto, v lanskem finalu zahoda je na petih tekmah dosegel 23 trojk in v povprečju 32,4 točke, 9,6 skoka in 8,2 asistence. Če je imel takrat v napadu resnega soigralca samo v Kyrieju Irvingu, ima zdaj več pomoči. Poleg LeBrona (24,4 točke) je zelo učinkovit Austin Reaves (20,2), za njimi pa je še nekaj zelo koristnih igralcev (Rui Hachimura, Jaxson Hayes), tudi na klopi.

Favorita Oklahoma in Boston

Stavnice uvrščajo LA Lakers, ki ga vodi eden najbolj nadarjenih trenerjev v ligi, 40-letni JJ Redick, na četrto mesto (kvota 15), glavna kandidata za lovoriko sta Oklahoma City Thunder (2,7) in Boston Celtics (2,85), višje od Dončića & Co. kotirajo še Cleveland Cavaliers (7). Proti Volkovom so Jezerniki favoriti (1,5:2,65). Slovenskim ljubiteljem košarke bo najbolj prijazen termin na praznično nedeljo, 27. t. m., ko se bo četrta tekma v Minneapolisu začela ob 21.30.

Trener JJ Redick zaupa Luki Dončiću. FOTO: Jayne Kamin/Reuters

Pri zasedbi iz Minneapolisa (49-33, 6. mesto na zahodu) izstopata Anthony Edwards (povp. 27,6 točke) in Francoz Rudy Gobert (10,9 skoka). Vlatko Čančar, ki je v sezoni na parketu prebil zgolj 38 minut, bo z Denver Nuggets, kjer je alfa in omega Nikola Jokić, želel preskočiti LA Clippers. Denver je tik pred končnico presenetljivo odstavil trenerja Michaela Malona, ekipo bo v končnici vodil David Adelman.