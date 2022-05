Američani pozivajo Ruse, da izpustijo dvakratno olimpijsko prvakinjo

Ameriške oblasti so po 80 dnevih prvič javno pozvale Ruse, da izpustijo 31-letno košarkarsko zvezdnico Brittney Griner, ki so jo pred začetkom ruske invazije na Ukrajino aretirali na moskovskem letališču, ker naj bi v njeni prtljagi našli konopljino olje.

Novico, da so Rusi prijeli 206 centimetrov visoko članico ekipe Phoenix Mercury, so v ZDA dolgo časa skrivali, prvič so jo objavili šele mesec po aretaciji. Zdaj Američani pozivajo Ruse, da dvakratno olimpijsko prvakinjo (Rio de Janeiro 2016 in Tokio 2021), ki je sporočila, da v zaporu biva v izredno slabih pogojih, med drugim se je pritožila zaradi premajhne postelje, izpustijo. Menijo, da so jo neupravičeno poslali za rešetke. Grinerjevi, ki jo čez dva tedna čaka sojenje, sicer po ruskih zakonih grozi do deset let zapora.

Primer aretirane košarkarice je zdaj prevzel posebni odposlanec ameriške administracije za zadeve s talci Roger Carstens, ki je pred časom pomagal zagotoviti izpustitev nekdanjega ameriškega marinca Trevorja Reeda, potem ko je posredoval pri zamenjavi z ruskim pilotom, ki so ga pridržali v ZDA.

Grinerjeva bi morala med odmorom ženske profesionalne lige WNBA igrati v Rusiji za Jekaterinburg, vendar pa ji je načrte pokvarila aretacija. Iz lige WNBA, ki se bo začela danes, so že sporočili, da bo vseh dvanajst ekip v dvorani izobesilo transparent z njenimi začetnicami in številko 42, ki jo nosi na dresu.