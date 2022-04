Andorci šokirali Gran Canario in zdaj čakajo na Cedevito Olimpijo

Veliko presenečenje so na prvih tekmah četrtfinala evropskega pokala pripravili košarkarji MoraBanc Andorre, ki so na Kanarskih otokih premagali najboljšo ekipo rednega dela evropskega pokala Gran Canario z 79:77. Domačini so ob polčasu pričakovano vodili z 42:35, v tretji četrtini tudi za 13 točk, nato pa močno popustili in v dramatični končnici klonili. David Jelinek in Codi Miller-McIntyre sta se pri zmagovalcih izkazala s 17 točkami, Miller-McIntyre, ki je seveda nekdanji član ljubljanskega kluba, je prispeval še 9 asistenc. Cedevita Olimpija bi imela v primeru zmage nad Bursasporom tudi v obračunu z MoraBanc Andorro prednost domačega igrišča.

Napeto je bilo tudi v Bologni, kjer je domači Virtus v zadnjih napadih zlomil odpor Ulma slovenskega trenerja Jake Lakoviča (83:77). Po vodstvu s 77:75 gostje niso več zadeli, Bolognčani pa so na koncu slavili z že kar občutnim naskokom. Najbolj se lahko za uspeh Virtus zahvali Mouhammadouju Jaitehu, ki je ob 27 točkah zbral še 11 skokov. Neverjetno, toda resnično: v ekipi Jake Lakoviča so dvomestno število točk dosegli kar štirje košarkarji, pri Virtusu, ki ga vodi sloviti Sergio Scariolo, pa le Jaiteh, najbolj se je desetici približal Tornike Šengelia (9).

Virtus se bo v gosteh za finalno vstopnico pomeril z zmagovalcem para Valencia – Levallois, člana Valencie sta seveda slovenska reprezentanta Klemen Prepelič, ki je zaradi hujše poškodbe že končal sezono, in Mike Tobey.