Atlanta ob 22 točk prednosti, Houston prvič po 4. februarju

Kawhi Leonard je bil prvi strelec LA Clippers pri zmagi proti Atlanti. FOTO: Harry How/AFP

Izidi, NBA

Košarkarski zvezdnikje zaradi poškodbe levega kolena, poškodbo je utrpel v soboto proti San Antoniu (120:113), izpustil tekmo proti Indiani. Milwaukee je kljub odsotnosti dvakratnega najkoristnejšega igralca lige NBA visoko premagal Indiano s 140:113.Milwaukee je tako prišel do sedme zaporedne zmage. Antetokounmpo je v tej sezoni v povprečju dosegal 29 točk, 11,7 skoka in 6,4 podaje na tekmo. Vrzel je zapolnil, ki se je izkazal z 28 točkami in 14 asistencami.Milwaukee na razpredelnici vzhodne konference zaseda tretje mesto z razmerjem zmag in porazov 28:14. Pred njim sta Brooklyn, ki ima eno zmago več, in vodilna Philadelphia (30:13).Miamisi četrto mesto deli z Atlanto z razmerjem zmag in porazov 22:21.Atlanta je ponoči izgubila v pri Los Angeles Clippers s 110:119, čeprav je imela v tretji četrtini kar 22 točk naskoka. A so bili člani kalifornijskega moštva v odločilnih trenutkih podjetnejši. Atlanta je tako ostala brez devete zmage po vrsti.Pod obročema sta se razživela rezervistas štirimi trojkami in, ki je za domačo zmago v dvorani Staples Center soigralčevim 20 točkam dodal 21 točk s klopi.»To je bila težko priborjena zmaga. Pokazali smo veliko srce in pogum,« je bil vesel Kennard po koncu dvoboja.je bil v ospredju s 25 točkami, medtem ko je pri Atlantinasul 28 točk.Vodilni v NBA Utah je v gosteh premagal Chicago s 120:95 za 31. zmago v sezoni.je dosegel 30 točk,pa je bil blizu trojnega dvojčka z 21 točkami, desetimi skoki in zanj rekordnimi devetimi blokadami.Košarkarji Houstona so po 4. februarju in 20 porazih vendarle prišli do zmage, premagali so Toronto s 117:99.Slovenski trojček v NBA(Dallas),(Miami),bo igral v noči na sredo.(Tate 22, Brown 20 in 10 skokov, Wall 19, 11 skokov in 10 podaj; VanVleet 27, Siakam 21 in 10 skokov).Cleveland : Sacramento 105:119 (McGee 18 in 9 skokov, Garland 17; Fox 30, Haliburton 28).(Towns 33 in 10 skokov, Edwards 16; Gilgeous Alexander 31, Pokuševski 13 in 10 skokov).(DeRozan 28, White 21; Hayward 27, Rozier 24).Chicago : Utah 95:120 (LaVine 27, Young 14, Satoransky 13; Mitchell 30, Gobert 21, 10 skokov in 9 blokad, Ingles 17).– po podaljšku (Morant 29, Brooks 24, Valančiunas 16 in 19 skokov; Brown 27, Teague 26).(Holiday 28 in 14 podaj, Middleton 21, Connaughton 20; Sabonis 22 in 9 skokov, Lamb 21, McDermott 20).(Leonard 25, Mann 21 in 10 skokov, Kennard 20; Young 28, Collins 23).