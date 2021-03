Atlanta ob debiju McMillana zaustavila zmagoviti pohod Miamija

Miami začasno oživel v tretji četrtini



Čančar dobro izkoristil minutažo ob zmagi

Vlatko Čančar je v 22 minutah odlično opravil svojo nalogo. FOTO: Stacy Revere/AFP

Rezultati lige NBA

Košarkarji Miamija so po šestih zaporednih zmagah morali priznati premoč Atlanti, ki je ob trenerskem debijuna Floridi zmagala s 94:80.Prav Miami je bil z zmago na zadnji medsebojni tekmi zaslužen za to, da je v noči z nedelje na ponedeljek pri Atlanti službo izgubil glavni trener, na njegovo mesto pa je bil kot začasni trener imenovan njegov pomočnik McMillan, ki je debitiral z zmago.»Potem ko smo izgubili Pierca, smo se vsi morali bolje odrezati, to je bil naš nocojšnji izziv. Izgubil je službo, ker nismo storili tega, kar bi morali. Igralci so bili danes boljši,« je po uspešnem večeru dejal McMillan.Pri Vročici, ki je znova pogrešala, sta bila najboljša strelcains po 14 točkami, pri Atlanti pa, ki je 13 izmed 18 točk dosegel v zadnji četrtini.Prvi polčas tekme na Floridi je bil povsem v znamenju Atlante, ki je zaostajala zgolj pri izidu 0:2, nato pa prvo četrtino dobila za 6 (23:17), ob glavnem odmoru pa je imela 7 točk prednosti (44:37).V tretji četrtini je Miami le prikazal malo več. Začel je z nizom 13:5 in prešel v vodstvo (50:49), po trojkipa je dve minuti pred koncem vodil za 5 (63:58).A to je bil večer Atlante, ki je na začetku zadnje četrtine rezultat obrnila v svojo korist. V ključnih trenutkih je zadeval Trae Young, ki je dosegel 13 zaporednih točk in svojemu moštvu priboril 14 točk naskoka (88:74), po čemer se Miami ni vrnil v igro.Gostitelji so prekinili niz 6 zaporednih zmag in zapravili priložnost, da bi prvič v sezoni presegli 50-odstotno uspešnost.Denver Nuggets so v gosteh nadigrali Milwaukee s 128:97 in dosegli 20. zmago sezone.Pri zmagovalcih je bil zelo razigrans 37 točkami, 11 asistencami in 10 skoki, to je bil njegov jubilejni 50. trojni dvojček v karieri in 9. v sezoni.Nase pa je opozoril tudi, ki je v 22 minutah vknjižil 7 skokov (osebni rekord), 4 točke, 2 ukradeni žogi in asistenco. Ko je bil na parketu, je bilo njegovo moštvo za 22 točk boljše od Milwaukeeja.Pri domačih je bil prvi strelecs 27 točkami.Miami Heat : Atlanta Hawks 80:94 (Dragić 14 točk, 4 asistence, 3 skoki v 30 minutah, Robinson 14; Young 18, Collins 17)Milwaukee Bucks : Denver Nuggets 97:128 (Antetokounmpo 27, Middleton 20; Jokić 37, Murray 24, Čančar 4 točke, 7 skokov in asistenca v 22 minutah)Washington Wizards : Memphis Grizzlies 111:125 (Beal in Westbrook po 23; Morant 35, Melton in Brooks po 20)Boston Celtics : Los Angeles Clippers 117:112 (Walker 25, Brown 18; George 32, Jackson 25)San Antonio Spurs : New York Knicks 119:93 (Lyles 18, Murray 17; Quickley 26, Barrett 15)Los Angeles Lakers : Phoenix Suns (04.00)