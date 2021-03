Miami brez Butlerja našel recept za Atlanto in šesto zaporedno zmago

V končnici odločilen niz 10:0

Jezerniki premagali Golden State



Washingtonu ni pomagalo 46 točk Beala

Rezultati lige NBA

V severnoameriški ligi NBA so igralci Miamija na svojem parketu potrdili odlično formo, saj so premagali Atlanto s 109:99 in imajo s šestimi zaporednimi zmagami najdaljši niz zmag v ligi.Vročici je niz uspelo podaljšati kljub odsotnosti prvega vodje in najboljšega strelca, ki je manjkal zaradi poškodbe kolena.Njegovi soigralci so se izkazali z moštveno predstavo,je dosegel 24 točk,16,inpo 14, vidno vlogo pa je imel tudi, ki je v 30 minutah prispeval 13 točk, štiri skoke in tri asistence.»Igralci so se danes zares izkazali ob Jimmyjevi odsotnosti in zapolnili nastale vrzeli na več mestih. V zadnjem obdobju so pokazali, da imamo v slačilnici pravi značaj, saj smo se vrnili na polovični izkupiček. V primerjavi z začetkom sezone smo napredovali kot moštvo,« je bil na svoje varovance ponosen domači trenerMiami je v prvem polčasu nadzoroval potek tekme. V prvi četrtini je dobro ustavil zvezdnika, ki v tem obdobju ni dosegel niti točke, in si priigral prednost 26:21, razlika ob glavnem odmoru pa je znašala deset točk (54:44).V tretji četrtini je Atlanta zaigrala bolje. Še posebej vroč je bil, ki je v tem delu vknjižil 19 izmed svojih 34 točk, gostje pa zaostanek stopili zgolj na točko (77:78).Ekipi sta bili izenačeni vse do zadnjih treh minut rednega dela, nato pa so gostitelji ob izidu 95:95 dosegli deset zaporednih točk in si priigrali odločilno prednost za šesto zaporedno zmago, s katero so napredovali na peto mesto vzhodne konference.Branilci naslova Los Angeles Lakers so proti Golden Statu dosegli drugo zaporedno zmago in 24. v sezoni (117:91).Jezerniki so tekmo začeli z 41 točkami v prvi četrtini, do konca polčasa pa že 73 in imeli ogromnih 29 točk naskoka (73:44), kar jim je zadostovalo za mirno nadaljevanje.Pri Los Angelesu je šest košarkarjev preseglo mejo desetih točk.je na svoji 1300. tekmi rednega dela dosegel 19 točk,inpa po 13.Pri Golden Statu je bil najboljši strelecz 18 točkami.Košarkarji Washingtona so po napeti končnici izgubili na gostovanju v Bostonu (110:111).Gostje so še 47 sekund pred koncem vodili za pet (110:105), nato pa je pri Bostonu odgovornost na svoja pleča prevzelin s šestimi zaporednimi točkami odločil dvoboj.Washingtonu tako ni pomagalo niti 46 točk prvega strelca ligejih je dodal 24.Pri Bostonu je junak tekme Tatum dosegel 31 točk,pa 21.Miami Heat - Atlanta Hawks 109:99 (Nunn 24, Adebayo 16, Dragić 13 točk, 4 skoki in 3 asistence v 30 minutah; Collins 34, Capela 20)Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers 105:100 (Antetokounmpo 36, Middleton 19; Leonard 25, George 16)Boston Celtics - Washington Wizards 111:110 (Tatum 31, Walker 21; Beal 46, Westbrook 24)Detroit Pistons - New York Knicks 90:109 (Grant 21, Ellington 15; Randle 25, Barrett 21)Houston Rockets - Memphis Grizzlies 84:133 (Tate in Wall po 14; Winslow 20, Clarke 16)Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 117:91 (James 19, Morris in Caruso po 13; Paschall 18, Curry 16)Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 99:118 (Edwards 24, Towns 21; Booker 43, Ayton 22)Sacramento Kings - Charlotte Hornets 126:127 (Hield 30, Barnes 28; Washington 42, Ball 24)Toronto Raptors - Chicago Bulls