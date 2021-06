Bambiji še tretjič pokazali, da se brez boja ne bodo pustili ujeti v mrežo

Ekipa, ki so ji nekateri zaradi »premehkih« predstav v končnici v zadnjih sezonah nadeli tudi vzdevek Bambiji, se je po zaostanku z 0:2 v zmagah in izenačenju znašla pred izpadom, todain soigralci so na domačem parketu na šesti tekmi uspeli podaljšati serijo na sedem tekem. Brooklyn Nets bodo pred domačimi navijači tako lovili napredovanje v konferenčni finale vzhodne konference, medtem ko lahko še naprej upa tudi Milwaukee.: Brooklyn Nets 104:89 - izid v zmagah je izenačen na 3:3