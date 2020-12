Barcelona pojasnila zaplet s Heurtelom

Košarkarski klub Barcelona je v sporočilu za javnost pojasnil svojo odločitev, zakaj je svojega francoskega članapo torkovi evroligaški tekmi pustil v Istanbulu.Izkušeni 32-letni košarkar za Katalonce igra od leta 2017, v zadnjem obdobju pa se je znašel na stranskem tiru. Francoz zato ni bil izbran za evroligaški dvoboj z Anadou Efesom, a mu je vodstvo kluba dovolilo, da z ekipo odpotuje v Istanbul, saj je njegova agencija Beobasket trdila, da bo imel pogovore s Fenerbahčejem.Pri Barceloni so kasneje izvedeli, da to ne drži in da se Heurtel dogovarja z njihovim rivalom Realom iz Madrida, zato so Francozu preprečili, da bi se z ekipo po tekmi vrnil v Španijo.Njihova poteza je sprožila zgražanja in javno so se odzvali številni profesionalni košarkarji, tudi Francoziz Orlanda, ki je na Twitterju objavil: »Žalostna organizacija.«Sedaj so pri Barceloni predstavili svojo plat zgodbe in pojasnili, da so Hertelu preprečili vrnitev z ekipo zaradi kršenja dogovora, svojemu košarkarju pa so zagotovili nastanitev v hotelu in karto za sredin let, tako da se bo brez težav vrnil v Barcelono.Barcelona je v evroligi z 11 zmagami in 5 porazi na drugem mestu, boljši izkupiček ima le CSKA Moskva (13:3).