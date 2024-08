Blamaža Rusov, kolumbijska študentka na turnir pripeljala amaterje

Tudi ruska košarka je žrtev izolacije ruskega športa na mednarodnih tekmovanjih, toda niti v najbolj morečih sanjah si ruski ljubitelji košarke niso zamišljali, da bi se nekdo tako ponorčeval iz krovne organizacije, kot se je neka kolumbijska študentka, ki študira v Kazanu. Ruska košarkarska zveza pod vodstvom nekdanjega zvezdnika lige NBA Andreja Kirilenka je v Permu pripravila turnir prijateljstva, na katerem so poleg domačega kluba nastopile reprezentance Venezuele, Kolumbije in Rusije. Toda že po prvi tekmi, ko je Perm premagal Kolumbijo s 155:53, je postalo jasno, da so se v domači krovni organizaciji ujeli v zanko prevare. Kolumbija je nastopila z moštvom amaterjev, ki nikoli niso resneje igrali košarke, razen na turnirjih 3 x 3 ali študentskih tekmovanjih.

»V svoji karieri še nisem zmagal tekme z več kot 100 točkami razlike. Vznemirjen sem bil že po prvi četrtini, ko smo jo dobili z 41:2,« se je čudil košarkar Perma Samson Ruznecev.

Po tekmi se je začelo razpletati. Ruska zveza, ki je takoj odpovedala tekmo proti Kolumbiji, je bila ujeta na limanice, ker je kolumbijska študentka, ki je prišla v Rusijo na študij arhitekture, preko lažnega naslova spletne strani Košarkarske zveze Kolumbije uradno komunicirala z rusko zvezo. V pogajanjih o nastopu je iztržila plačilo za nastop lažne kolumbijske reprezentance in rezervacije v hotelu s štirimi zvezdicami.

Nekaj ur po tekmi se je odzvala tudi prava Košarkarska zveza Kolumbije, ki je potrdila, da ni prejela nobenega uradnega vabila za sodelovanje na turnirju prijateljstva.

Kirilenko, ki velja za veliko avtoriteto ruske košarke in ima naklonjenost javnosti, potem ko so njegove predhodnike označevali za gangsterje, je povedal, da so se s Kolumbijci pogovarjali po uradnih kanalih.

Pri ruski zvezi so bili malomarni in niso preverjali seznama moštva in trenerskega štaba. Če bi, bi takoj vedeli, da na njem ni selektorja Guillerma Morene, ki že »tisoč« let vodi Kolumbijo. V kolumbijski zasedbi je bila natanko en član, ki je bil povezan s profesionalnim klubom, za katerega je v sezoni igral devet minut.