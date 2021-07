Bled odskočna deska za Kaunas, zdaj še za Tokio

Slovenska košarkarska reprezentanca, ki si je preteklo nedeljo v Kaunasu zagotovila prvo olimpijsko vozovnico v zgodovini samostojne države, bo v soboto na Bledu začela priprave pred odhodom na igre v Tokio. Na Bledu bodo reprezentanti do srede, na Japonsko pa bodo odpotovali prihodnji petek, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.



Košarkarji, ki bodo po rokometaših druga slovenska reprezentanca na poletnih OI, bodo od sobote do srede trenirali na Gorenjskem, kjer so se pripravljali že na kvalifikacijski turnir. Prihodnji petek v zgodnjih jutranjih urah pa bo reprezentanca poletela v japonski Fukui, kjer bo pred prihodom v olimpijsko vas (21. julija) opravila še krajši pripravljalni kamp.



Košarkarski olimpijski turnir bo potekal ob 25. julija do 7. avgusta, ekipe pa bodo razdeljene v tri štiričlanske skupine. V četrtfinale se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine ter še dve tretjeuvrščeni. Četrtfinali bodo 3. avgusta, polfinala 5. avgusta, tekmi za odličja pa dan pred koncem iger. Slovenija igra v skupini C. Uvodna tekma jo čaka 26. julija ob 6.40 zjutraj po slovenskem času proti Argentini. Naslednja sledi 29. julija ob isti uri proti Japonski in zadnja v predtekmovanju 1. avgusta ob 10.20 proti Španiji.



Igre se bodo s slavnostnim odprtjem pričele 23. julija.

