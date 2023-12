Božiček Luka je izpolnil praznično željo navijačem Dallasa

V nadaljevanju preberite:

Odkar se je Luka Dončić pred štirimi tedni razveselil rojstva hčerkice Gabriele, igra še bolj navdihnjeno kot prej. Decembra blesti v ligi NBA s povprečjem 37,3 točke, 11,6 asistence in 9,2 skoka. Za božič je še krepko presegel svoje imenitno povprečje. Ob zmagi košarkarjev Dallasa v Phoenixu s 126:120 je moštvu slovitih ostrostrelcev Kevina Duranta in Devina Bookerja nasul kar 50 točk s 60-odstotnim metom iz igre, pristavil pa še 15 skokov v 6 skokov. V prazničnem razpoloženju je preskočil kar nekaj mejnikov.

V Phoenixu še niso pozabili končnice 2022, ko je Dallas presenetljivo izločil Phoenix. Zakaj ne in kako so okoliščine dodatno spodbudile slovenskega zvezdnika? A tudi božič in pričakovanje novega leta imata nanj že kar čudežno moč, kako sta nanj vplivala v preteklosti? Koliko znaša njegov strelski rekord in kdaj ga je dosegel? Pred tekmo v Phoenixu mu je manjkalo 11 točk, da bi presegel mejo 10.000 doseženih točk v ligi NBA. Okroglo mejo je prestopil v svojem 358. nastopu, komu je uspelo hitreje in kdo je bil pri tem mlajši? Koliko košarkarjev je na božič doseglo 50 točk ali več?