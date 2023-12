Spoznala sta se pri 11 letih v kampu, kamor hodita še danes

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić blesti na igrišču, o zasebnem življenju pa spregovori le redko. Letos se je zaročil z dolgoletno partnerko Anamarijo Goltes, s katero sta dobila tudi prvorojenko Gabrielo.

Obleka znamke Jonathan Simkhai, ki jo je Anamaria nosila med zaroko na Bledu, stane okrog 550 evrov. Foto Instagram

V televizijski oddaji z novinarkopa je vendarle razkril nekaj podrobnosti o tem, kako se je njuna zgodba začela: »Spoznala sva se na Hrvaškem, ko sva bila stara 11 let. Bilo je v istem kampu, kamor še zdaj hodim na dopust.«

Dončić je odkril tudi, da doma košarka nikoli ni na dnevnem redu: »Res sem vesel, da jo imam. Veliko mi pomaga, NBA je velik stres. Ko pridem domov, se nikoli ne pogovarjava o košarki. Ne mara košarke, a gre še vedno na vsako tekmo. No, včasih je ni marala, zdaj jo je vzljubila. Prej pa ji ni bilo do košarke in to mi je zelo všeč.«