Dončić obdaroval 275 otrok v ZDA in Sloveniji

Luka Dončić, slovenski košarkarski zvezdnik, je prek svoje fundacije obdaroval 275 otrok, najstnikov in novorojenčkov v Združenih državah Amerike in Sloveniji, je sporočila fundacija.

Košarkar Dallasa je na četrtkovi tekmi svoje ekipe proti Los Angeles Clippers gostil 50 otrok, jih obdaril, poskrbel pa je tudi za darila otrokom pediatrične enote bolnišnice v Fort Worthu, njihovim staršem pa ponudil tudi finančno podporo.

Ni pozabil niti na rodno Slovenijo, na zabavi v Mladinskem centru Malči Belič Ljubljana je obdaril 68 otrok, 56 otrok pa je dobilo darila v vzgojnem centru v Veržeju. Pri tem pa je zvezdnik sporočil: »Moje srce je bilo vedno z otroki. Biti v bolnišnici ali centru v prazničnih dnevih je res težko. Zato bi storil vse, da bi jim dneve polepšal.«

Predstavniki bolnišnice v ZDA in centrov v Sloveniji so za dobrodelnost izrazili hvaležnost. »Veliko nam pomeni, da je vsak otrok v centru prejel božično darilo. In to pravo,« je povedala ravnateljica Centra Tatjana Pleško Zalar in dodala: »Vse prepogosto imajo naši otroci izkušnjo, da nanje pozabijo tisti, ki bi morali misliti na njih. Zato otrokom več kot sama sedanjost pomeni, da je na njih pomislil vzornik Luka Dončić. Čutijo, da se lahko poistovetijo z njim, ker so morali kot Luka zelo hitro odrasti. Tudi oni želijo biti uspešni, predvsem pa želijo nekaj, kar večinoma ne poznajo. Toplo družino.«