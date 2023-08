Bratovščina Luke Dončića po stopinjah Petra Vilfana

V nadaljevanju preberite:

Devet let je minilo od zadnjega nastopa slovenskih košarkarjev na svetovnem prvenstvu, dolgi mrk pa je skupaj z razočaranjem na lanskem eurobasketu ter poškodbama Vlatka Čančarja in Eda Murića spodbudil večne pesimiste k zelo zadržanemu pričakovanju 19. mundiala. A vnaprej vendarle ne kaže vreči žoge v koruzo. Zelo hitro smo namreč pozabili, kaj vse se je zgodilo po letu 2014, kaj vse je naša reprezentanca dosegla in kako se je znala pobrati po nenadejanih težavah. Že prej pa nas je zgodovina naučila, da je Slovenija znala pogoreti tudi z zvezdniškimi zasedbami z dolgo vrsto igralcev iz lige NBA in evrolige.

Luka Dončić in soborci so se zbrali v šibkejši zasedbi kot na OI v Tokiu, a za dodatni dve leti bolj izkušeni in modrejši. Zagotavljajo, da jih je lekcija z lanskega EP izučila. Na SP bodo poskusili dokazati, da imajo lahko »poznocvetne« sorte bogate sadove, ko to od njih najmanj pričakujemo. Kolikšen izziv jim je pred 45 leti zastavil Peter Vilfan v Manili, ki bo gostila finalni del mundiala? Katera je edina ugledna reprezentanca, ki je Slovenija še ni ugnala na velikih tekmovanjih?