Sekulić: Mundiala se je treba lotiti, kakor smo se olimpijskih iger

Za selektorje že dolgo velja kruto pravilo, da so tako cenjeni, kolikor je vreden zadnji dosežek njihovega moštva. In Aleksander Sekulić ni nikakršna izjema. Po neuspehu na lanskem evropskem prvenstvu smo hitro pozabili, da je leto dni prej popeljal slovensko košarkarsko reprezentanco do ognjenega krsta na olimpijskih igrah in da je v Tokiu le za las ostala brez zgodovinske kolajne. Javnost je zahtevala njegovo glavo, letošnje svetovno prvenstvo pa je zanj popravni izpit v izjemno zahtevnih okoliščinah zaradi hudih poškodb Vlatka Čančarja in Eda Murića.

Po lanskem EP je slovensko moštvo v drugačnem položaju. So sledi razočaranja še vedno prisotne? Ali selektor zaznava povečan motiv Luke Dončića? Koliko Sekuliću pomeni letošnji odziv košarkarjev? Kaj se je naučil na lanskem eurobasketu in kakšni so njegovi letošnji cilji? Na lanskem EP je bilo že kar preveč stvari odvisnih od Dončića, kako se vrniti k formuli z OI v Tokiu? Lani so se reprezentance z največjimi zvezdniki opekle, zmagala pa je Španija s kolektivno igro. Je bil njen uspeh v poduk slovenskemu moštvu? Reprezentanca bo počasi potrebovala še več sveže krvi. Kako poskrbeti, da se bo povečal delež domačih klubov pri uveljavljanju kakovostnih mladih košarkarjev?