Brez Dončića Teksašani lahek plen za Bike

Najboljši strelec lige NBA Luka Dončić je počival zaradi nategnjene stegenske mišice, njegov Dallas Mavericks pa je na gostovanju pri Chicago Bulls doživel visok poraz s 115:144. Goran Dragić je za Bike dosegel 14 točk. Tudi Vlatko Čančar je počival, Denver Nuggets pa je s 115:110 premagal Utah Jazz.

Za Dallas, ki je dan prej izgubil proti Milwaukeeju s 105:106, je Spencer Dinwiddie dosegel 27 točk. Christian Wood jih je dodal 21. Pri Chicagu, ki je dosegel kar 19 trojk, je bil z 28 točkami najbolj učinkovit DeMar DeRozan. Dragić je bil na parketu 16 minut, met iz igre je imel 5:7, za tri 2:3. Že ob polčasu je bila tekma pri rezultatu 82:53 praktično odločena. Pri Denverju je spet blestel Nikola Jokić, ki je dosegel nov trojni dvojček z 31 točkami, 14 asistencami in 12 skoki.

V noči, ko so bile na sporedu tekme ekip vseh treh slovenskih košarkarjev v NBA, je na parket stopil le 36-letni Dragić. V 15:52 minute je priložnost tudi dobro izkoristil in zadel pet od sedmih metov iz igre, od tega dva za tri točke. V statistiko je Ljubljančan poleg 14 točk vpisal še tri podaje in eno ukradeno žogo.

Pri Mavericks poleg Dončića nista igrala še Josh Green in Maxi Kleber. Dallas je doživel drugi zaporedni poraz, z razmerjem zmag in porazov 13-13 pa zdrsnil na 11. mesto zahodne konference. Chicago (11-14) je na vzhodu prav tako enajsti.

Nikola Jokić je spet blestel. FOTO: Ron Chenoy/USA Today Sports

Denver je po 16. zmagi v sezoni ob desetih porazih še naprej tretji na zahodu. Ob uspehu na domačem parketu proti Utahu (15-14) je za zlata zrna 31 točk, 12 skokov, 14 podaj in štiri blokade prispeval Jokić. Srbski center je tako postal šesti košarkar v zgodovini NBA z najmanj 80 trojnimi dvojčki. S 30 točkami se je izkazal tudi Jamal Murray, pri Utahu pa je 27 točk dosegel Nickeil Alexander-Walker.

Izidi:

Miami Heat - San Antonio Spurs 111:115

Indiana Pacers - Brooklyn Nets 133:136

Washington Wizards - LA Clippers 107:114

Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder 110:102

Chicago Bulls - Dallas Mavericks 144:115

Golden State Warriors - Boston Celtics 123:107

Denver Nuggets - Utah Jazz 115:110

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 124:118