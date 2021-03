Brez Gogija ni zmag in zabave

Brez dvojca James, Davis prvak niza poraze

V odsotnosti največjih zvezdnikov LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa je prvi mož LA Lakers Kyle Kuzma (levo). FOTO: Jayne Kamin-oncea/Usa Today Sports

Košarkarsko moštvo Miami je v NBA izgubilo še peto tekmo zapovrstjo, saj je bil bil boljši Portland s 125:122. Za vročico znova ni zaigral slovenski as, ki ima še naprej težave s hrbtom. Poleg podprvakov lige NBA so tudi prvaki Los Angeles Lakers doživeli nov poraz.Miami je začel v težave. Po petem zaporednem porazu je zdrsnil pod polovično uspešnost v rednem delu (22-23), a ohranil sedmo mesto. Dvoboj s Portlandom (26-18) je bil povsem izenačen po treh četrtinah, nato pa je Miami z delnim izidom 11:0 na polovici zadnje četrtine prišel do vodstva 10 točk (110:100).Toda Portland se je v vsega dveh minutah vrnil v igro, v končnici pa je po izenačenju najboljšega strelca domačih(29 točk je dodal tudi) na 122:122 odgovornost prevzel, a zgrešil trojko. Oglasila pa se je sodniška trojka, saj jenapravil osebno napako ob metu izjemnega košarkarja iz Oaklanda. Zadel je vse tri proste mete, Miamiju pa ni ostalo dovolj časa za izenačenje.Jezerniki trenutno igrajo brez obeh največjih zvezdnikov,in. Medtem ko bo slednji nazaj na parketu v roku dveh do treh tednov, ESPN poroča, da bo 36-letni James manjkal še vsaj mesec dni.Na domačem parketu so prvaki doživeli četrti zaporedni poraz v ligi. Boljši so bili košarkarji Philadelphie (32-13), pri katerih še naprej manjka odlični center. Ob vseh odsotnostih se je ob zmagi gostov s 109:101 najbolje znašelz 28 točkami (8 trojk). Pri Lakers je 25 točk dosegel. Prvakom se vrh zahodne konference vse bolj izmika, z razmerjem 28-17 so na četrtem mestu. Na vrhu je Utah (32-11).Na preostalih tekmah je moštvo LA Clippers (30-16) zanesljivo z 98:85 slavil pri San Antoniu (22-20) in še naprej zaseda tretje mesto zahodne konference, a zaostaja za sedmim Dallasom (23-19).Zmag sta se ponoči veselila tudi New York (23-22) in Sacramento (20-25). Prvi je s 106:102 premagal Washington (15-28), drugi pa je bil na krilihneustavljiv proti Golden State (22-23) s 141:119. Triindvajsetletnik iz New Orleansa je dosegel 44 točk.V noči na soboto bodo dejavne vse tri ekipe s slovenskimi igralci. Dallas bo gostil Indiano, Denver bo gostoval pri New Orleansu, Miami pa čaka gostujoči dvoboj s Charlottom.