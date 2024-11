Bron, Bron, vemo, kje si se zabaval

LeBron James se je pred predsedniškimi volitvami v ZDA zavzel za demokratsko kandidatko Kamalo Harris in si nakopal jezo podpornikov prepričljivega zmagovalca predsedniških volitev Donalda Trumpa. Košarkarski zvezdnik, ki ima s svojimi mnenji in objavami na družbenih omrežjih močan vpliv, pa se že sooča s posledicami svoje politične opredeljenosti. Na eni od tekem moštva ameriškega nogometa Los Angeles Rams si ga je privoščil privrženec nasprotnega moštva Philadelphie Eagles.

»Vemo, da si bil na umazanih zabavah," je glasno ponavljal in mu očital obiske na kontroverznih in neuglednih zabavah pri najslavnejšemu reperju v priporu Diddyju.

Njegovi vzkliki so močno odmevali in pritegnili pozornost. Končali so se šele po posredovanju Jamesovih varnostnikov, saj so neprijetnega navijača odstranili s prizorišča. Zvezdnik lige NBA je sicer ohranil zbranost in se ni spustil v dvoboj z ogorčenim nasprotnikom.