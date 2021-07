Če bo Dončić najboljši, bodo najboljši vsi

Slovenska igra bo morala imeti red in energijo. FOTO: Fiba

Red in energija

Luka Dončić mora začutiti igralce in oni njega. FOTO: Profimedia

Dovolj časa za regeneracijo

Slovenci imajo visoke ambicije. FOTO: Fiba

Slovenska košarkarska reprezentanca je danes še zadnjič pred odhodom na Japonsko, kjer bo tekmovala na olimpijskem turnirju, del treninga odprla za medije. Vsi komaj čakajo, da se bodo OI pričele. Največji izziv po besedah selektorjaje, kako iz ekipe izvleči maksimum in unovčiti kakovostSlovenija bo na OI nastopila prvič. »Gotovo bomo imeli tremo, ampak vsi že komaj čakamo, da se bodo olimpijske igre pričele. Za nas je lahko prednost, ker bomo na igrah prvič, saj ne bomo mogli s čimer koli primerjati dogajanja in obujati spominov, kako je bilo včasih,« pravi Sekulić.Slovenski selektor na Bledu trdo dela, da bo ekipa v Tokiu kar najbolje pripravljena. »Cilj tega cikla je bil, da igralce fizično dvignemo na še višjo raven. Mogoče je bil to celo najtežji del priprav. V Tokiu pa se bomo večinoma ukvarjali bolj s tekmeci, zato za to ne bo toliko časa.«Trenerska ekipa se sicer sooča z izzivom, kako iz ekipe potegniti največ. »Za vse v štabu je kar velik izziv, kako iz te ekipe izvleči maksimum in unovčiti Luko. Če ga bomo dali preveč v kalup, ne bomo dobili njegovega maksimuma, zato je zelo pomembno, da vsi igralci začutijo, do kje lahko sežejo s svojo svobodo, oziroma na kak način jim dovoliti, da ustvarjajo. Konec koncev moramo imeti nek red in energijo. Na igrišču imamo pet igralcev, ki morajo dihati skupaj in najti pravo pot, da bomo uspešni,« je prepričan Sekulić.Ekipa bo v petek odpotovala na Japonsko, kjer bo v Fukui najprej opravila še krajši pripravljalni tabor. Tudi tam Slovenci ne bodo odigrali nobene prijateljske tekme. »Imeli smo skoraj dogovorjeno tekmo s Francozi, a so razdalje prevelike. Mislim, da bodo oni 600 km stran od nas, tako da na koncu ni prišlo do dogovora,« je pojasnil 43-letni selektor.Vsi igralci so sicer pripravljeni na boj. Selektor meni, da je dobro, da so v enaki zasedbi igrali že na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu, a opozarja, da skupaj vendarle še niso veliko časa. »V taki zasedbi smo skupaj samo en mesec, zato veliko časa posvečamo uigravanju. Fantje so tako videli, kako je igrati tako zkot Luko. Kot sem večkrat dejal, ta Luka je drugačen kot tisti izpred štirih let in ni dovolj, da ga gledaš po televiziji, začutiti ga moraš tudi na igrišču. Pa tudi on mora spoznati igralce, da ve, od koga lahko kaj pričakuje. Takšnega zvezdnika, kot je Luka, še nismo imeli.«Slovenijo uvodna tekma v Tokiu čaka 26. avgusta ob 6.40 po slovenskem času proti Argentini. Naslednja sledi 29. julija ob isti uri proti Japonski in zadnja v predtekmovanju 1. avgusta ob 10.20 proti Španiji. »Dobro je, da sta med tekmama dva dni premora, da imamo čas tako za regeneracijo kot pripravo,« pravi Sekulić.Kljub visokim ambicijam bo pomembno, da bo reprezentanca razmišljala o vsaki tekmi posebej. »Na igre moramo iti z visokimi ambicijami. To ne pomeni, da smo prepotentni ali da koga podcenjujemo. Daleč od tega, spoštujemo vsako ekipo. Verjamem, da bodo tudi druge ekipe spoštovale nas in se nas bale. Nočem, da smo obremenjeni s končnim izidom, rad bi, da se osredotočimo na vsako tekmo posebej in v prvi vrsti na Argentino.«Sekulić, ki se je zaradi preboja na OI že vpisal v zgodovino slovenske košarke, je nad svojo vlogo zelo počaščen. »Že to je velika čast, da sem lahko selektor tej neverjetni skupini fantov. Na splošno je biti selektor svoje države velika čast, da pa jo lahko vodim še na prvih olimpijskih igrah, je res nekaj neverjetnega.«