Osvežilna Cedevita Igokei namenila razprodajo v Ikei

Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili prvo tekmo v nizu na dve zmagi proti Igokei v končnici lige ABA. V dvorani Tivoli so zmagali s 93:79 (29:26, 54:47, 73:65). Ljubljančani si lahko mesto v polfinalu regionalne lige zagotovijo že v sredo, 4. maja, ko je v Laktaših pri Banjaluki na sporedu druga tekma. Morebitna tretja je predvidena za naslednjo nedeljo, 8. maja. Zmagovalec para Cedevita Olimpija - Igokea bo v polfinalu prav tako na dve zmagi igral s Crveno zvezdo. Partizan na drugi strani pričakuje boljšega iz dvoboja Budućnost - FMP.

Cedevita Olimpija je zaradi slabega počutja nastopila brez kapetana Jake Blažiča, trener Jurica Golemac pa je odpočil Dana Duščaka, Luko Ščuko, Alena Hodžića in Mirka Mulalića, ki so imeli v preteklih dneh kup obveznosti. Vseeno so domači po treh dokaj izenačenih četrtinah v zadnjih desetih minutah uveljavili kakovost in z ekipno predstavo razorožili Igokeo. Pet od osmih igralcev, ki so stopili na parket, je doseglo dvomestno število točk.

Jacob Pullen je bil prvi strelec tekme z 21 točkami - trojke 4:9, 6 podaj. Zoran Dragić je zbral 18 točk, Yogi Ferrell jih je dodal 17 (trojke 4:7), Zach Auguste 13, Edo Murić pa enajst. Izkazala sta se tudi Melvin Ejim z 11 skoki (9 točk) in Alen Omić, ki je ujel deset odbitih žog.