Cedevita Olimpija in Krka odpirata sezono

Članska košarkarska državna tekmovanja v prihodnji tekmovalni sezoni se bodo s prvim kolom začela 2. oktobra, Krka pa bo zaradi nastopa v ligi Aba uvodno tekmo gostila že 29. septembra, je znano po žrebu na Košarkarski zvezi Slovenije. Tekmovalni uvod bo sicer že na praznik slovenske košarke 17. septembra s superpokalom.



V ljubljanski dvorani Tivoli se bosta 17. septembra ob 20.30 uri pomerila Cedevita Olimpija in Krka, tekma pa bo v ljubljanski dvorani Tivoli, domovanju novega prvoligaša Nutrispoint Ilirije.



V boj za naslov državnega prvaka se tudi letos v prvem delu lige Nova KBM podaja 10 moštev. Cedevita Olimpija se bo namreč tako kot lani, zaradi udeležbe v dveh mednarodnih tekmovanjih, prvenstvu priključila v drugem delu.



V prvem krogu se bodo pomerili Rogaška in ECE Triglav, Terme Olimia Podčetrtek in Šentjur, Krka in Zlatorog Laško, Nutrispoint Ilirija Gorenjska gradbena družba Šenčur ter Helios Suns in Hopsi Polzela.



Pri košarkaricah se bodo v uvodnem krogu, ki bo prav tako na sporedu 2. oktobra, pomerile Ježica in Maribor, Pro-Bit Konjice in Domžale, Cinkarna Celje in Grosuplje ter Tosama Ledita in Triglav, ekipa Akson Ilirije pa bo v prvem kolu prosta.



V sezoni 2021/22 bodo, tako kot v prejšnji, na voljo oziroma ogled vse tekme lige Nova KBM, bodisi v prenosih na televiziji Sportklub ali pa v spletnih prenosih na YouTube kanalu KZS, dodatno pa tudi tekme 1. SKL za ženske in 2. SKL za moške.

