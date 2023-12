Cedevita Olimpija leto 2023 končala s porazom

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 14. krogu lige Aba izgubili z Mego s 86:97 (23:14, 41:38, 62:65). Leto 2023 so tako končali s porazom. Za Ljubljančane je to četrti poraz v ligi Aba.

Hkrati je Cedevita Olimpija s tem doživela jubilejni 20. poraz v sezoni 2023/24. V evropskem pokalu je izgubila vseh 13 tekem, tri poraze je imela tudi v superpokalu regionalnega tekmovanja, enkrat je slavila v slovenskem superpokalu ter desetkrat v ligi Aba.

Mega: Cedevita Olimpija 97:86 (14:23, 38:41, 65:62) Dvorana Ranko Žeravica, gledalcev 1500, sodniki: Jovčić (Srbija), Koljenšić (Črna gora), Peić (Hrvaška).

Mega: Miljenović 28 (10:12), Jelavić 6, Ilyasoglu 3, Đurišić 18 (7:10), Kovačević 10 (1:2), Gnjidić 4, Plavšić 15 (1:5), Jović 8 (0:1), Malovec 5 (1:3); Cedevita Olimpija: Stewart 11 (2:7), Radović 2, Cobbs 22 (7:8), Glas 10 (3:4), Blažič 18 (3:4), Matković 15 (2:3), Jones 8 (2:2); prosti meti: Mega 20:33, Cedevita Olimpija 19:28; met za tri točke: Mega 5:12 (Miljenović 2, Ilyasoglu, Đurišić, Kovačević), Cedevita Olimpija 7:18 (Blažič 3, Stewart, Cobbs, Glas, Matković); osebne napake: Mega 23, Cedevita Olimpija 28; pet osebnih: Jones (37.), Malovec (38.), Cobbs (38.).

Prvo tekmo drugega dela lige Aba (na prvi so zmaji zmagali 89:87) je Cedevita Olimpija zaradi poškodb odigrala z vsega sedmimi igralci ter brez obolelega trenerja Simone Pianigianija. V prvem polčasu je vodila za 12 točk, v nadaljevanju pa je Mega zaigrala bolj agresivno in hitro prišla do prednosti (56:46), ki jo je znala ohraniti vse do konca.

Najboljši strelec Cedevite Olimpije je bil Justin Cobbs z 22 točkami (9 podaj), 18 jih je zbral Jaka Blažič (met iz igre 6:15), 15 pa jih je dodal Karlo Matković (8 skokov).

Cedevita Olimpija bo naslednjič na parket stopila v dvorani Tivoli 6. januarja proti Crveni zvezdi. V evropskem pokalu bo 9. januarja gostovala v Vilni.